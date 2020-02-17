Лондон счел требования ЕС смехотворными

17.02.2020, 5:05, Новости дня

Великобритания считает, что ЕС выдвигает чрезмерные и смехотворные условия соглашения о свободной торговле, заявили источники в кабинете главы британского правительства Бориса Джонсона.

Источники Sky News сообщают, что ЕС требует от Великобритании подчиняться европейским правилам субсидирования, причем следить за этим хочет сам Брюссель. Также ЕС ждет от Великобритании соблюдения его стандартов налогообложения.

Лондон в ответ указывает, что подобные требования ЕС не выдвигал ни Канаде, ни Южной Корее, ни Японии, с которыми уже заключил соглашения о свободной торговле, передает ТАСС.



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