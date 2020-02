Qualcomm заменит Snapdragon 865 версией Plus уже летом

17.02.2020, 5:04, Разное

В 2019 году представители компании Qualcomm решили выпустить улучшенную версию процессора Snapdragon 855 с приставкой Plus и готовятся ее представить летом. Впрочем, эксперты по-прежнему не понимают смысла выхода устройства с точки зрения потребителя, ведь их характеристики практически идентичные.

Подобной стратегией разработчики руководствовались еще давно, выпустив улучшенные версии для процессоров Snapdragon 820 и 821, а вот 835 и 845 модификацию Plus не получили. По сведениям зарубежных инсайдеров, в 2020 году Qualcomm вновь воспользуется подобным подходом, разработав Snapdragon 865 Plus.

Скорее всего, вышеназванная платформа дебютирует на рынке не раньше лета, а уже в апреле должны появиться подробные характеристики. Предполагается, что единственным изменением в сравнении с оригинальной станет повышенная частота. Эксперты считают, что подобная политика компании с выпуском обновленных версий процессоров является финансово выгодной для бренда.