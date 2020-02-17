Семья в сборе: Дэвид Бекхэм с детьми на показе Виктории в Лондоне

17.02.2020, 4:44, Разное

Несмотря на многомиллионные убытки своего модного бренда, Виктория Бекхэм продолжает радовать поклонников новыми коллекциями на Неделях моды. Пару часов назад в Лондоне завершился показ, на котором Виктория представила публике коллекцию сезона осень-зима 2020/21. Первые места в зрительном зале по традиции заняли члены ее семьи: муж Дэвид и дети — сыновья Ромео, Круз и дочь Харпер. 8-летняя девочка удобно расположилась на коленях отца — по правую руку от главного редактора американского Vogue Анны Винтур — и внимательно следила за показом, в то время как ее старшие братья оживленно болтали друг с другом.

Для полной семейной картины не хватало лишь старшего сына Виктории и Дэвида — Бруклина Бекхэма. Начинающий фотограф в настоящее время работает за границей, но он послал своей маме милое сообщение, давая ей знать, что он думает о ней. В своем Instagram Бруклин поделился раритетным снимком, на котором изображен совсем еще крошкой на руках Виктории.

Люблю тебя, мама, —

написал он на снимке, сопроводив подпись изображением сердца.

Напомним, вот уже несколько лет бизнес Виктории Бекхэм терпит убытки. Чтобы хоть как-то спасти положение, в конце 2019 года Виктории пришлось отказаться от личного водителя. Чтобы доехать до штаб-квартиры бренда в Хаммерсмите или до своего магазина на Довер-стрит, ей приходится брать такси или самой садиться за руль. Инвесторы также предлагали Виктории урезать себе зарплату и отказаться от дизайнерских растений и прочих эксклюзивных предметов интерьера, украшающих штаб-квартиру бренда, — они обходятся компании слишком дорого.

Последние годы модную империю Виктории Бекхэм финансово поддерживал ее муж Дэвид. В 2016 году Бекхэм выделил 5,2 миллиона фунтов стерлингов после того, как дизайнерский бренд Victoria Beckham потерял за год 3,8 миллиона. Эти потери связаны, в частности, с открытием первого бутика Victoria Beckham в элитном лондонском районе Мейфэр. На его открытие было потрачено порядка 3 миллионов фунтов стерлингов, включая купленное для украшения пространства произведение искусства Дэмиена Херста за 600 тысяч. За 2018 год Дэвид вложил в бизнес супруги еще 23 миллиона фунтов стерлингов. Их она потратила в том числе и на расширение бизнес-империи: помимо выпуска одежды, Виктория занялась созданием косметики. Однако сможет ли Дэвид помочь супруге в следующем году — большой вопрос. Личный бизнес экс-футболиста тоже понес потери — за четыре года прибыль его компании DB Ventures упала с 44 миллионов фунтов стерлингов до 15 миллионов.