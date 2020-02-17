Мнение: Право получить согласие

17.02.2020, 4:26, Разное

Создается ощущение, что феминизм делает женщин глупыми.

В работе они могут быть нормальными людьми и даже успешными, но как только заходит речь об отношениях полов, они как будто резко глупеют.

Вот такую ссылку я увидела сегодня в своей ленте.

Шерил Сэндберг — член совета директоров Фейсбук, бывшая вице-президен Гугла, пишет про гендерное неравенство в отношениях.

Приведу цитату из ее заметки:

«Некоторые женщины хотят выйти замуж, но нервничают, когда говорят об этом своим парням. Они волнуются, что это отпугнет мужчин или что они будут казаться навязчивыми. И даже когда они поднимают этот вопрос, решение все еще остается за мужчинами. Они не передадут бразды правления своим образованием или карьерой кому-то еще, но в этом важном решении они остаются месяцы или годы в надежде, что парни сами решат, хотят ли они жениться»

Вот эта женщина, работа которой связана с социальными сетями, не видит разницы — рулить своим образованием или рулить другим человеком.

Рулить своими решениями по поводу своей карьеры или рулить решением парня по поводу брака.

Ей кажется, что подняв вопрос о замужестве, нельзя оставлять решение за вторым, можно решать за обоих.

Она считает, что женщина может принять решение о браке и выйти замуж, независимо от решения мужчины.

То, что женщины годами ждут, когда их мужчины захотят жениться, кажется ей несправедливым.

Ей кажется, что мужчины могут хотеть жениться, но молчать и не предлагать. Или мужчина может не знать, хочет ли он жениться, но получить предложение от женщины и охотно согласиться.

Дальше в заметке Шерил рассказывает, что с ее молодым человеком они решили все вместе, они обговорили помолвку, а потом он опустился на одно колено, сделал ей предложение, а у нее было готово письмо для него и у него было готово письмо для нее.

Наверное она спросила его, не хотел бы он заключить брак и он ответил ей, что хотел бы это сделать. А может быть он начал разговор первым, и она теперь горюет, что не сделала ему предложение сама, еще раньше. Хотя он и так дал поняь или прямо озвучил свое желание сразу, едва укрепился в нем. Озвучь она намного раньше, получила бы в ответ что-то неопределенное. Либо он согласился бы, но оставался в сомнениях.

Женщинам неприятно видеть сомнения мужчин, они хотят, чтобы мужчина был уверен в своем желании.

Это привилегия женщин — согласиться или отказать. А мужчины берут на себя все риски.

Получать отказ тяжело. Давать другому понять, что тебе надо больше, чем ему — тяжело. Это риски.

Это не право, а обязанность мужчины — сделать предложение брака женщине, которой он признался в любви. Поэтому многие мужчины так осторожны в признаниях.

И другая мужская обязанность — сказать о любви (и браке) женщине, с которой он спит.

Многие мужчины уклоняются от таких обязанностей, но все равно знают о них.

Почти 100% женщин, ожидающих предложений от своих мужчин и не получающих, не выдерживают и спрашивают их о планах, задают вопрос, прямо или косвенно давая понять, что хорошо бы узаконить отношения и планировать совместных детей.

Обычно мужчины заранее знают, что женщины спросят об этом, обычно мужчины давно в курсе, что женщины этого хотят. Мужчины откладывают предложение или сомневаются в нем, иначе бы сделали его сами. Если женщина заводит разговор об этом, мужчины обещают это в каком-то будущем или заводят шарманку о том, что штамп не значит ничего. Какой-то процент отвечает согласием, но тоже кряхтит и сопит, справляясь с сомнениями. Не будь сомнений, они предложили бы сами.

Шерил считает, что это очень важное право для женщин — делать предложение мужчинам, но это право есть и сейчас.

Женщина может сделать предложение. Только в большинстве таких случаев она получит отказ в той или иной форме.

Права заставить мужчину жениться у женщин нет. И у мужчин нет права заставить женщину выйти замуж за него.

Ни у кого нет таких прав.

Хотя у женщин прав в любовных отношениях больше.

Можно вспомнить претензии одного мужского сообщества, так называемых инцелов, «жертв вынужденного воздержания».

Это движение одно время стало известно в Америке своими террористическими настроениями. «Восстание бет» и подобные скандалы.

Даже убийства.

Инцелы обвиняют женщин в захвате прав на секс.

Инцелам не нравится, что они вынуждены конкурировать за женщин с другими мужчинами, они хотят получать секс так же свободно как женщины, их возмущает, что мужчины должны угощать женщин и ухаживать за ними, чтобы получить секс, тогда как женщина может получить секс легко и даже с самыми привлекательными мужчинами, а инцел может рассчитывать только на менее привлекательных женщин.

Инфантилам всегда мало прав.

Они не хотят конкурировать ни с кем, они хотят просто так получать все.

Инцелы хотят получать секс «как женщины», думая, что любая женщина пользуется своим правом, хотя порядочные женщины относятся очень избирательно к этой своей привилегии и не спят со всеми, кто им предлагает. Имеют выбор, но выбирают.

И такой выбор — привилегия женщин.

А феминистки типа Шерил хотят получить в плюс к привилегиям еще и бразды правления в отношениях и решать за себя и за мужчину, жениться ли им.

Хотят делать предложение и получать согласие. Хотят права на согласие. По сути — права на волю другого человека.

Аппетиты феминисток даже больше, чем аппетиты инцелов.

Друзья, кто понимает, почему делать предложение — обязанность, а не право?

И кто понимает, что это привилегия женщин — не делать предложение первой, а отвечать на него.

В чем смысл такой привилегии?

Если мы будем рассматривать истории хищников, то и мужчины-хищники и женщины-хищницы на подъеме СЗ занимают позицию, которую в обычных отношениях традиционно занимают женщины. Они соглашаются, а не предлагают, они уступают, а не просят, они не проявляют инициативы, а отвечают на нее. Это и есть — быть наверху. И хищники, и хищницы занимают это привилегированное положение, когда СЗ велика. И пользуются благами. А в обычных отношениях женщины изначально имеют эту фору, этот аванс, пока не утратят его из-за дисбаланса.

Понятно почему это — фора?