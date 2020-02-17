Лига 1. «Марсель» одержал победу в Лилле, «Лион» не смог обыграть «Страсбур»

17.02.2020, 4:06, Новости дня

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Марсель" на поле стадиона "Пьер-Моруа" в Лилле одержал волевую победу над местной одноименной командой – 2:1. "Бело-голубые" довели беспроигрышную серию в Лиге 1 до 14 игр – 11 побед, 3 ничьи.

У хозяев поля мяч на 51-й минуте забил Виктор Осимхен, его одноклубник Рейнилду восстановил равенство в счете, срезав мяч в свои ворота на 66-й минуте. Точку в матче поставил форвард гостевой команды Дарио Бенедетто, забивший на 69-й минуте.

"Марсель" с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Лилль", прервавший победную серию из трех матчей, расположился на четвертой строчке, имея в активе 40 очков.

В параллельной игре чемпионата Франции"Лион" не смог обыграть "Страсбур" (1:1), "Брест" выиграл у "Сент-Этьена" (3:2), а "Ренн" проиграл "Реймсу" (0:1).



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