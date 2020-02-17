Мнение: Знатоки проституции

17.02.2020, 3:32, Разное

РПЦ оскорбила светский уклад жизни.

Как передает официозный «Интерфакс», глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов развязно объявил о гражданском браке:

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает».

Вряд ли Смирнов кого-то убедит такими словами. Путь оскорблений, избранный представителем РПЦ даст обратный эффект – вызовет возмущение. Поэтому распускать язык не следовало.

Мы – материалисты. И мы хорошо понимаем, чего именно хочет Смирнов и его РПЦ – денег. Они хотят, чтобы люди больше венчались в церкви и оплачивали обряд венчания. Кроме денег обогатившуюся верхушку РПЦ не интересует ничего.

Хотите опровергнуть? Объявите, что обряд венчания РПЦ проводит бесплатно. Отныне и навеки. И живите на пожертвования. В том числе  Милонова, Мизулиной и прочих фриков нравственности. 

Но одно мы признаем — в проституции РПЦ  разбирается глубоко. Трудно найти другое такое учреждение в России, которое обслуживает власти за деньги  и подачки так, как это делает РПЦ. Поэтому сказанное профессионалом Смирновым о проституции следует внимательно выслушать, а остальное в его болтовне, не мешкая, спустить в унитаз.

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Источник: СерпомПо



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