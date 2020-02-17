Мнение: Знатоки проституции

17.02.2020, 3:32, Разное
РПЦ оскорбила светский уклад жизни.
Как передает официозный «Интерфакс», глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов развязно объявил о гражданском браке:
«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и всё, а так тебя никто за жену не считает».
Вряд ли Смирнов кого-то убедит такими словами. Путь оскорблений, избранный представителем РПЦ даст обратный эффект – вызовет возмущение. Поэтому распускать язык не следовало.
Мы – материалисты. И мы хорошо понимаем, чего именно хочет Смирнов и его РПЦ – денег. Они хотят, чтобы люди больше венчались в церкви и оплачивали обряд венчания. Кроме денег обогатившуюся верхушку РПЦ не интересует ничего.
Хотите опровергнуть? Объявите, что обряд венчания РПЦ проводит бесплатно. Отныне и навеки. И живите на пожертвования. В том числе Милонова, Мизулиной и прочих фриков нравственности.
Но одно мы признаем — в проституции РПЦ разбирается глубоко. Трудно найти другое такое учреждение в России, которое обслуживает власти за деньги и подачки так, как это делает РПЦ. Поэтому сказанное профессионалом Смирновым о проституции следует внимательно выслушать, а остальное в его болтовне, не мешкая, спустить в унитаз.
Подписывайтесь на телеграм-канал СерпомПо t.me/SerpomPo — Никого не жалко, никого…
Источник: СерпомПо
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет