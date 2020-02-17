Чавушоглу: Россия и Турция продолжают работать над соглашением по Идлибу

17.02.2020, 3:30, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара продолжают совместную работу по выработке итогового соглашения по Идлибу. При этом глава турецкого МИД отметил, что предстоит еще много работы, а окончательный ответ будет известен в понедельник, 17 февраля, после встречи турецкой и российской делегаций в Москве.

Сирийская проблема не должна сказываться на отношениях РФ и Турции, подчеркнул Чавушоглу. Предстоящие контакты покажут, должны ли стороны провести еще одну встречу, цитирует министра РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов выразил надежду на то, что предстоящие переговоры будут результативными. Он подчеркнул, что Москва намерена провести углубленные и предметные переговоры.

Ранее сообщалось, что Турция намерена сохранить свои наблюдательные пункты в Идлибе. Сирийская армия должна отойти от них, иначе Анкара даст военный ответ, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он сообщил, что призвал Владимира Путина оказать давление на Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе.