Мнение: Джихади Джулиан ведет подсчет

17.02.2020, 3:23, Разное

Страдания Джихади Джулиана.

5 февраля.
Эрдоган заявил, что Турция не позволит Асаду продвигаться в Идлибе.
Количество городов занятых Асадом — 14.
Количество городов отбитых у него — 0
Готов продолжать подсчет

16 февраля.
Количество городов занятых Асадом — 96
Количество городов отбитых у него — 0

Некоторые турки утверждают, что я лгу о количестве городов, чтобы Эрдоган выглядел плохо. Ну, я нанёс на карту каждый из них и я ежечасно, добавляя новые «города» (все населенные пункты с названиями больше деревни) каждый день на своей собственной карте. Так что нет. Не вру. Да. 96 пока что.

https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1229106159287705600 — цинк

Что-то карта у него какая-то упоротая, причем сюда он приписал и города, которые боевики потеряли ранее декабрьского наступления САА (например, тот же Абу-Дахур взяли в рамках совсем другой операции и в совсем других оперативных условиях) и до начала каких-либо угроз Эрдогана. Так что тут он на турок несколько наговаривает. Ну а в целом, достаточно красноречивый подсчет того, как про…ли все полимеры в Идлибе.

Источник: Colonel Cassad



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