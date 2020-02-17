Париж перед выборами мэра: скандал «Гривогейт» набирает обороты

17.02.2020, 3:06, Новости дня

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен будет баллотироваться на пост мэра Парижа от правящей партии "Вперед, Республика!". Предыдущий кандидат Бенжамен Гриво отказался от участия в выборах после публикации компрометирующего видео, которое выложил Пётр Павленский. Как в руках скандального российского акциониста оказались интимные кадры французского политика?

Скандал, который во Франции уже называют "Гривогейт", просто не мог обойтись без женщины. И она нашлась. Александра де Таддео, 29-летняя студентка юридического факультета. Именно ей политик Бенжамен Гриво от правящей партии "Республика на марше" отправлял эротические видео.

Дело это прошлое, съемки 2018 года. Александра вспомнила про них, когда сошлась с художником из России. Игривые сообщения приобрели политический смысл. Публикация видео стала манифестом против лживости властей предержащих. Гриво подал жалобу. Александра вместе с другом Павленским оказались в полиции. У ворот участка дежурят журналисты. Адвокат задержанного скупа на слова.

"Вы об этом знаете больше, чем я. У меня пока нет комментариев", — говорит адвокат Петра Павленского Мари-Алис Каню-Бернар.

Павленскому и его подруге вменяют "вмешательство в личную жизнь" и "распространение изображений сексуального характера без согласия". Такое заявление сделала прокуратура Парижа. Сторонники Павленского с такой трактовкой не согласны.

"Для Павленского это политический жест, акт сопротивления. Сегодня стало очень сложно противопоставить что-то Эммануэлю Макрону и нынешнему правительству. Остается только переходить к мерам прямого действия, чтобы вторгнуться в политическое пространство", — комментирует ситуацию адвокат Жуан Бранко.

Жуан Бранко — еще один участник "Гривогейт". Молодой адвокат, тоже друг Павленского. Яростный противник президента Макрона, участник акций "желтых жилетов", а в прошлом — советник WikiLeaks и адвокат Джулиана Ассанжа. Оппонент Бранко — адвокат пострадавшей стороны — слышит в его словах прямую угрозу приватности.

"Это же просто представитель Штази, "мини-Сталин". От этой истории попахивает террором и тоталитаризмом. Против политических противников все средства хороши, вы это хотите сказать? Куда нас заведут такие люди? Страшно от этой мысли", — говорит адвокат Бенжамена Гриво Ришар Малка.

"Такие люди" за словом в карман не лезут. Распространение интимного видео — не хулиганство, а проявление гражданской активности. Издание Le Point сообщает, что в начале февраля Бранко лично занимался вопросом распространения компромата на Бенжамена Гриво. Теперь молодой юрист от этого открещивается.

"В прессе появились инсинуации, что я каким-то образом связан с действиями, которые совершил Пётр Павленский. Никаких оснований для этого нет. Но этого хватило, чтобы мое имя появилось в деле в качестве его адвоката", — отмечает адвокат Жуан Бранко.

Бранко выразил намерение защищать товарища, но прокуратура отстранила его от дела как заинтересованное лицо, пишет Le Parisien. Бранко назвал это неслыханным попранием прав на защиту.

Именно в квартире у Бранко на бульваре Сен-Жермен была новогодняя вечеринка, закончившаяся дракой и поножовщиной, за которую изначально и задержали Павленского. Обвинения в распространении секс-видео ему предъявили уже в полицейском участке.

Партия Макрона недолго оставалась без кандидата в мэры Парижа. Вместо скомпрометированного Бенжамена Гриво на выборы пойдет министр здравоохранения Аньес Бюзен. По данным Franceinfo, ее уговорил лично президент. Бюзен уже выразила уверенность, что победит. Если ей не помешают: у Петра Павленского много друзей во Франции.