Коронавирус в Хубэе: число жертв возросло до 1696 человек, более 58 тысяч — инфицированы

17.02.2020, 3:06, Новости дня

В Китае в провинции Хубэй число зараженных новым коронавирусом превысило 58 тысяч человек. За сутки было зарегистрировано 100 новых смертельных случаев. Такие данные сообщил региональный комитет здравоохранения.

Всего число жертв коронавируса COVID-2019 в провинции возросло до 1 696 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 1016 человек, всего в провинции выписались из больниц 6639 человек, передает РИА Новости.

31 декабря 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание получило официальное название – COVID-2019.



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