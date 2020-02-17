Учителя и психологи выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»

17.02.2020, 3:05, Разное

Российские учителя, педагоги, преподаватели, а также психологи и психотерапевты выступили в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в РФ террористической организацией и запрещена), которых приговорили к срокам от шести до 18 лет колонии.

«Жестокий и неправосудный приговор противоречит гуманистическим принципам, которыми мы руководствуемся в деле воспитания подрастающего поколения будущих жителей России», — сказано в открытом письме, опубликованном на сайте профсоюза «Учитель». На момент публикации под обращением подписались более 200 человек.

Психологи, как и учителя, потребовали пересмотреть приговор фигурантам дела, считая его сфабрикованным.

«Мы считаем, что в 21 веке не должно быть пыток и чудовищных бесчеловечных приговоров с такой слабой доказательной базой, основанных практически только на признаниях, добытых пытками»,

— отмечается в открытом письме психологов, которое подписали уже около ста человек.

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Суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет колонии по обвинению в организации и участии в террористическом сообществе. Следствие считает, что осужденные собирались провести на территории РФ теракты для «дестабилизации политической обстановки». Многие из фигурантов дела заявляли о пытках.

Правозащитники Лев Пономарев, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о встрече, чтобы рассказать о деле «Сети» и попросить его об объективном расследовании. Они намерены представить ему доказательства применения пыток по отношению к фигурантам дела и добиться наказаний для причастных должностных лиц. В поддержку фигурантов дела также выступили в защиту осужденных выступи российские ученые, кинематографисты, студенты и аспиранты.

Источник: Новая газета



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