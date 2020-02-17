Мнение: Осень патриарха

17.02.2020, 2:56, Разное

Тут очередной какой-то поп — толоконный лоб ляпнул вызывающую глупость, на этот раз обозвал «бесплатными проститутками» всех женщин, состоящих в «гражданском браке»… посмотрел — это был некий протоиерей с редкой фамилией Смирнов; поп даже не удосужился уточнить, что такое «гражданский брак» в его понимании — то ли это когда люди просто живут вместе «нерасписанные», то ли это вообще все, кто не проходил обряда венчания в церкви, а живет «во грехе и блуде». Последнее вроде должно быть более скрепно и мракобесно — но в этом был бы некий вызов нынешнему государству с его Семейным Кодексом и ЗАГСами, и вряд ли РПЦ, всегда поджимающая хвост перед людьми в штатском, могла бы на такое решиться.

Формулировка, как положено у такого рода публики — отменно глупая прежде всего: непонятно, почему акцент именно на женщинах (если речь о паре), почему они «проститутки», а если проститутки, то почему «бесплатные»? И вообще — а бывают ли в принципе проститутки бесплатными, если это, по смыслу, обозначение профессии, а профессия в любом случае предполагает получение платы за труд? «Бесплатная проститутка» — это что-то вроде «безногого танцора» или «слепого снайпера», то есть абсурдное словосочетание.

Но вообще стоит отметить — в последние год-полтора церковно-православное давление на общество заметно спало. То попы лезли буквально повсюду, вещали из каждого утюга… то вдруг заметно — в этом смысле — полегчало и посвежело. Сложилось впечатление, что между властями (то есть гоп-компанией в Кремле) и РПЦ пробежала черная кошка.

Как ни потешно это выглядит, но очень похоже, что это в самом деле так, и причина носит анекдотический характер: кому-то там в Кремле очень не понравилось, чем закончился цирк с отделением Украинской ПЦ и этим их, прости господи, томосом. Причем на народ с обеих сторон — что российской, что украинской — развернутая вакханалия почти никакого впечатления не произвела (никто так и не врубился, что за томос такой и о чем вообще речь) — но вот в верхах натурально «обиделись», причем, что особенно смешно, прежде всего — на своего Патриарха, любителя дорогих часов и лимузинов. Сочли, что он «не проявил».

(Тут даже прям как-то жалко старика; непонятно — а что он, собственно, в этом сугубо гебешном деле должен был «проявлять»? Ситуация, аналогичная тому, как если б несчастного «фром май харт» Мутко обвинять, «почему при нем российский спорт погряз в допинге»; или Дерипаску начать дрючить, почему «его» Русал» не вылезает из миллиардных долгов, да заодно отравляет выбросами весь Красноярский край. Они тут при чем? Сидят петрушки, изображают «представительство» — чего всем от них надо?)

Но, в общем, уже год как очевидно, что на РПЦ «затаили грубость» — попов малость оттащили от кормушки и даже разрешили их слегка попинывать в СМИ. Вот сейчас и на иерее с редкой фамилией оттопчутся. Радоваться, однако, тут особо нечему — это попросту, надо полагать, готовят замену Патриарху, на какого-нибудь «духовника Путина».

Поменяют — и церковную свистопляску запустят с утроенной силой. «Я думала, это весна — а это оттепель».

Такие вот бесплатные проститутки.