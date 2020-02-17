Италия эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess

17.02.2020, 2:30, Новости дня

Италия намерена эвакуировать своих граждан с лайнера Diamond Princess, который стоит в порту японской Йокогамы.

США к эвакуации уже приступили. На борту судна — около 400 американцев. 44 из них — заразились. Они остаются в госпиталях префектуры. Остальных в аэропорт вывозят на 10 автобусах.

Всего за сутки среди пассажиров зафиксировали еще 70 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В общей сложности инфицированы 355 человек, сообщает телеканал "Россия 24".

Число зараженных в мире достигает почти 70 тысяч человек, умерли более 1600. В Тайване зафиксировали второй летальный случай.

Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, дальнейшее развитие эпидемии невозможно предсказать.



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