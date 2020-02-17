Банк России: телефонные мошенники переключились на экономически активных россиян

17.02.2020, 2:30, Новости дня

Заместитель директора департамента Банка РФ по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, что телефонные мошенники переключились с пенсионеров на россиян в возрасте от 28 до 55 лет. Такие люди экономически активны, готовы тратить деньги, не задумываясь о последствиях. Кроме того, они слишком доверяют технологиям, передает ТАСС.

"Средний чек", который получают телефонные мошенники со своей жертвы, составляет 10 – 15 тысяч рублей, сообщил Сычев. Причем в 2019 году эта цифра выше, чем в 2018. Это связано с тем, что случаев мошенничества стало больше, но также и с тем, что улучшились методы их выявления.



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