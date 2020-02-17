Войска Сирии установили полный контроль над Алеппо

17.02.2020, 2:26, Новости дня

Впервые с 2012 года все населенные пункты вокруг Алеппо освобождены от боевиков, сообщают сирийские СМИ.

Армия Сирии обезопасила Алеппо от артобстрелов со стороны боевиков, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на al-Mayadeen.

Сам город освободили еще в 2016 году, но засевшие в пригороде террористы регулярно его обстреливали.

Правительственные силы установили в воскресенье контроль над 28 населенными пунктами, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

Боевики, которые там находились, прекратили сопротивление и отступили к турецкой границе.

В среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, которая связывает Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском, однако после этого Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ и объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».



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