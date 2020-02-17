Пока США не снимут санкции, переговоров по ядерной программе не будет – президент Ирана

17.02.2020, 2:06, Новости дня

Для возобновления переговоров об иранской ядерной программе США должны снять санкции с Ирана. Как сообщает иранское агентство IRNA, об этом 16 февраля на пресс-конференции заявил президент страны Хасан Рухани.

По его словам, Тегеран не станет вести переговоры с Вашингтоном, находясь под давлением. “Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы “5+1” вести переговоры (президент США Дональд Трамп в конце января отверг возможность отмены санкций до переговоров. – «ГОРДОН»). До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров не будет”, – сказал Рухани.

В группу “5+1” входят постоянные члены Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китая, Великобритания, Франция) и Иран. После девятилетних переговоров, в 2015-м, стороны достигли соглашения по иранской ядерной программе: западные страны обязались снять санкции с Ирана в обмен на допуск инспекторов МАГАТЭ на иранские ядерные объекты.

8 мая 2018 года объявил, что Соединенные Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его «катастрофическим». По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия. Рухани назвал Вашингтон «проблемным партнером» и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018-го Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября.

8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. В июле стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД. 5 января 2020 года Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки.

14 января главы министерств иностранных дел стран – участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе сообщили, что Иран не выполняет свои обязательства по СВП, и заявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного договором.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 20 января заявил, что Иран все еще остается в ядерной сделке, несмотря на постепенный отказ от своих обязательств.