Тысячи российских школ закрыты на карантин из-за вирусных заболеваний

17.02.2020, 2:06, Новости дня

Порог заболеваемости по гриппу и ОРВИ в РФ превышен почти в сорока регионах. На карантин закрыты тысячи учебных заведений, передает телеканал "Россия 24".

Так, во всех школах Якутска эту меру продлили до 23 февраля, в Уфе— до 22. В этот период школьники продолжат обучение в дистанционной форме. Также до 22 февраля будет действовать карантин в Воронеже и Нижнем Новгороде.

В Нефтеюганске карантин введен до 21 февраля, в Орле — до 20, в Кургане и области — до 19. Также продолжает сохраняться режим карантина во многих школах Кемеровской и Омской областей. В Москве эта мера коснулась некоторых классов, но в целом она затронула только 5 процентов столичных школьников.

 



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