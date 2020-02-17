«Рейнджерс» проиграл «Бостону», у Панарина передача, Георгиев отразил 31 бросок

17.02.2020, 2:06, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на льду домашней арены "Мэдисон Сквер Гарден" проиграл команде "Бостон Брюинз" со счетом 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

У победителей голами отметились Чарли Макэвой (20-я минута), Чарли Койл (39) и Патрис Бержерон (60, ПВ), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Мика Зибанеджад (50).

Российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности "-1", у его одноклубника Павла Бучневича "-3", а голкипер Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

"Бостон" одержал третью победу кряду и с 86 очками лидирует в Восточной конференции, а "Рейнджерс", прервавший победную серию из четырех игр, в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 64 очка.



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