Косметологи рассказали о самых эффективных маслах для избавления от морщин

17.02.2020, 2:04, Разное

Косметологи из США назвали масла, которые лучше других помогают избавляться от морщин. Специалисты утверждают, что регулярное применение определенных средств в уходе за кожей, замедлит возникновение внешних признаков старения.
Раннее возникновение морщин, по словам ученых, может быть спровоцировано стрессом, дефицитом витаминов, несбалансированным питанием и вредными привычками. Нанесение масок с использованием определенных масел позволит значительно улучшит состояние кожи и уменьшить уже появившиеся морщины.

Так, американские эксперты для поддержания хорошего состояния кожи советуют использовать кокосовое масло, в состав которого входят полезные для клеток минералы, витамины и жирные кислоты. Миндальное масло считается одним из самых полезных для организма человека. В нем содержится много витамина E, кальций, железо, фолиевая кислота и другие элементы. Еще одно масло – оливковое. Отсутствие противопоказаний и содержание веществ, которые борются со свободными радикалам, делают данный продукт наиболее часто встречающимся компонентом в составе различных косметических средств.

По утверждению американских косметологов, использование всех этих масел в ежедневном уходе окажет благотворное влияние на кожу, поможет сократить количество морщин и предотвратить появление новых.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Прерванный поток

17.01 / Джефф Безос и Лорен Санчес впервые вышли в свет вместе

29.01 / Путин уволил скандального главу Чувашии

21.12 / «Моя принцесса»: Александр Емельяненко впечатлил поклонников своей нежностью

10.02 / Сын Сергея Бодрова-младшего создал рэп-группу

22.01 / Знак особого доверия: почему Путин назначил Чайку на Северный Кавказ

03.02 / Тим Кук пообещал, что дополненная реальность в скором времени проникнет в жизнь каждого

23.12 / Скандалы: К звездам на «мерседесах»

20.12 / Сохранить длительную работоспособность мозга помогает обучение чему-то новому

19.12 / Фото повзрослевших отпрысков Миддлтон утекло в Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика