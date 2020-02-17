Косметологи рассказали о самых эффективных маслах для избавления от морщин

17.02.2020, 2:04, Разное

Косметологи из США назвали масла, которые лучше других помогают избавляться от морщин. Специалисты утверждают, что регулярное применение определенных средств в уходе за кожей, замедлит возникновение внешних признаков старения.

Раннее возникновение морщин, по словам ученых, может быть спровоцировано стрессом, дефицитом витаминов, несбалансированным питанием и вредными привычками. Нанесение масок с использованием определенных масел позволит значительно улучшит состояние кожи и уменьшить уже появившиеся морщины.

Так, американские эксперты для поддержания хорошего состояния кожи советуют использовать кокосовое масло, в состав которого входят полезные для клеток минералы, витамины и жирные кислоты. Миндальное масло считается одним из самых полезных для организма человека. В нем содержится много витамина E, кальций, железо, фолиевая кислота и другие элементы. Еще одно масло – оливковое. Отсутствие противопоказаний и содержание веществ, которые борются со свободными радикалам, делают данный продукт наиболее часто встречающимся компонентом в составе различных косметических средств.

По утверждению американских косметологов, использование всех этих масел в ежедневном уходе окажет благотворное влияние на кожу, поможет сократить количество морщин и предотвратить появление новых.