Independent — Цукерберг признал, что Facebook не успел вовремя понять Россию

17.02.2020, 2:04, Новости дня

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что в его компании и других социальных медиа «не успели вовремя понять, что РФ проводит операции», имея в виду обвинения во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Как приводит его слова Independent, поэтому он не против регулирования этой сферы, но важно, в какой форме оно будет производиться.



Reuters

Facebook ежедневно удаляет больше миллиона фейковых страниц в рамках борьбы с «вредоносными материалами» в сети. Об этом заявил Марк Цукерберг во время международного форума по безопасности в Мюнхене, пишет Independent. Он также отметил, что с 2016 года они раскрыли более 50 операций с информацией, которые относились к выборам.

При этом Цукерберг признал, что и его компания, и их коллеги «не успели вовремя понять, что РФ проводит операции». Но теперь, по его словам, не меньше 35 тыс. человек следят за поступающей информацией, а бюджет Facebook на эту деятельность стал больше, чем вся прибыль компании в 2012 году, когда она вышла на IPO.

Однако Цукерберг отметил, что те страницы, которые они удаляют, в большинстве своём не связаны с какими-либо государственными акторами, которые пытаются вмешаться в выборы. Но при этом он уверен, что частично к государству они всё же причастны. Так, в течение нескольких последних недель там заблокировали две кампании по дезинформации против США.

По словам Цукерберга, им удаётся улучшать защиту быстрее, чем противники — нападение. При этом Цукерберг согласился, что опасный контент нужно регулировать. «Пусть даже я не согласен на повсеместное регулирование в ближайшей перспективе, в долгосрочной — оно будет всем на пользу».

Также он обратил внимание на то, что важно, как именно будет осуществляться это регулирование. По его словам, есть два варианта. Один — как в газетах и СМИ. Другой — как в телекоммуникациях, когда информация проходит через регулятор, но он не отвечает за то, что кто-то заявил что-то плохое по телефону, например, пишет Independent.