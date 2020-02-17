Стороны конфликта в Йемене согласились на обмен 1,4 тыс. пленных

17.02.2020, 1:42, Новости дня

Стороны вооруженного конфликта в Йемене договорились об обмене 1,4 тыс. пленных с обеих сторон. Об этом 16 февраля сообщил глава национальной делегации Мухаммед Абдель Салам, информирует издание Al Masirah.

Решение провести обмен было достигнуто в рамках переговоров, которые прошли недавно в Иордании под эгидой ООН.

Салам отметил, что освободить планируют «в том числе саудовцев и суданцев».

Издание отмечает, что переговорный процесс длился в Иордании семь дней.

Дальнейшие обмены намерены обсудить в конце марта.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы (военизированная шиитская группировка) противостоят международной коалиции, которая поддерживает изгнанного президента Абд Раббо Мансура Хади. Столица Йемена Сана находится под контролем хуситов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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