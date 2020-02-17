Парламент Северной Македонии объявил о самороспуске

17.02.2020, 1:42, Новости дня

16 февраля парламент Северной Македонии проголосовал за досрочное прекращение полномочий. Как сообщает македонский общественный вещатель MRT, решение о самороспуске поддержали 108 депутатов из 120.

Воскресенье было крайним сроком для прекращения полномочий парламента – в противном случае избирательная комиссия Северной Македонии не успела бы подготовиться к проведению досрочных выборов, которые назначены на 12 апреля.

Как пишет RFE/RL, решение о проведении досрочных выборов было принято правящим Социал-демократическим союзом Македонии после того, как Европейский союз отказался начинать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Как отмечает “Радио слободна Европа”, в последний день работы парламента депутаты приняли несколько важных законов, в частности о прокуратуре и обороне. В правящей партии надеются, что закон о прокуратуре поможет возобновить переговоры о членстве. “Принятие этого закона, вероятно, станет ключевым моментом в подготовке отчета о прогрессе в Республике Северная Македония, который будет представлен Совету министров ЕС”, – заявили в партии ВМРО-ДПМНЕ.

В свою очередь закон об обороне призван привести законодательство республики в соответствие со стандартами НАТО – как ожидается, Северная Македония станет полноправным членом Североатлантического Альянса до конца текущего года.

В апреле 2018 года Европейская комиссия рекомендовала Совету Европейского союза начать переговоры о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией. О готовности начать переговоры говорилось в опубликованной в феврале 2018 год стратегии, предусматривающей расширение Евросоюза к 2025 году.

Однако на саммите, состоявшемся 17–18 октября 2019 года, лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать начало переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии. Как писала «Немецкая волна», во время саммита против начала переговорного процесса с этими странами выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Также возражения относительно начала переговоров с Албанией выразили Нидерланды и Дания.

Лидеры ЕС договорились вернуться к вопросу расширения блока до саммита в Загребе, который должен состояться в мае 2020 года.

Сейчас в ЕС входит 27 стран. Последнее расширение блока состоялось в 2013 году – к ЕС присоединилась Хорватия. В начале 2020-го Евросоюз покинула Великобритания.