«Лацио» одержал волевую победу над «Интером» в чемпионате Италии

17.02.2020, 1:30, Новости дня

Римский "Лацио" в матче 24-го тура чемпионата Италии одержал волевую победу над миланским "Интером". Встреча проходила на поле стадиона "Олимпико" в Риме и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей голами отметились Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич забившие на 50-й и 69-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч забил Эшли Янг, открывший счет в игре на 44-й минуте

"Лацио" довел беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 19 игр (15 побед, 4 ничьи) и с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Интер" расположился на третьей строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем матче серии А римляне в воскресенье, 23 февраля, на выезде сыграют с "Дженоа", а миланцы в тот же день примут "Самдорию".



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