Переезд в Канаду отменяется: кто уговорил невестку королевы Елизаветы II остаться в Британии

17.02.2020, 1:17, Разное

Королева Елизавета II одного за другим «теряет» членов монаршей семьи. Принц Эндрю впал в немилость короны из-за его дружбы с миллионером Джеффри Эпштейном, виновным в многочисленных секс-преступлениях. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязательств и уехали жить в Канаду, прихватив с собой сына Арчи, младшего правнука Ее Величества. Увидеться с малышом Елизавета II теперь сможет разве что в марте — при условии, если Меган и Гарри исполнят просьбу королевы вернуться в Лондон и в последний раз выступить на мероприятии от имени короны.

Королева Елизавета II, Отэм и Питер Филлипс

Вдохновившись примером Меган и Гарри, переехать в Канаду и избавиться от связей с королевской семьей решила еще одна невестка королевы — супруга ее старшего внука и сына принцессы Анны Отэм. Расставшись с Питером Филлипсом после 12 лет брака, Отэм подала на развод и объявила о своем намерении вернуться в страну, где родилась. Двоих дочерей — 9-летнюю Саванну и 7-летнюю Айлу — она также планировала воспитывать в Америке. Но сегодня стало известно, что Отэм передумала и вместе с девочками остается в Великобритании. Это The Sun подтвердили в пресс-офисе королевской пары.

Зара Тиндалл и Отэм Филлипс

Инсайдеры издания уверяют, что избежать еще большего раскола в семье помогла Зара Тиндалл. Внучка королевы и сестра Питера Филлипса выступила посредником между ним и его женой.

Зара впервые вмешалась, чтобы помочь паре, когда услышала об их напряженных отношениях в октябре прошлого года. Отэм настаивала, что хочет вернуться домой в Канаду, чтобы быть рядом со своей семьей, но Зара заверила ее, что здесь все ее любят и она очень дорога семье в Великобритании, —

заверил источник издания. Сообщается, что в настоящее время Питер, Отэм и их дочери живут под одной крышей в своем семейном доме в Aston Farm.

Напомним, старший внук Ее Величества Питер Филлипс — 15-й в списке на престолонаследие. Недавно он стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении, в которой он предстал в английском публичном имении Лонглит и позировал со стаканом молока в дворцовом интерьере, что, разумеется, породило бурную дискуссию в обществе. По данным The Sun, он мог получить большой гонорар за эту съемку — несколько десятков тысяч долларов, то есть он использовал свой статус для того, чтобы продавать молоко в Китае. Принцесса Анна пыталась уберечь сына от чрезмерной публичности, лишив его любых официальных титулов, однако он сам стремится быть в центре внимания.

Со своей супругой Отэм он познакомился в 2003 году во время Гран-при в Монреале. Тогда Отэм не знала, что перед ней член королевской семьи. Провстречавшись несколько лет, влюбленные пошли к алтарю. А после оказались в центре скандала, продав фото со своей свадьбы глянцу за 500 тысяч фунтов стерлингов.