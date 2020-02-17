Поет и венчает: похудевшая Адель отметилась на свадьбе друзей

17.02.2020, 1:17, Разное

После радикального преображения — за несколько месяцев Адель похудела на 40 килограммов — британская певица сменила не только весь гардероб, но и обзавелась нарядами, подчеркивающими ее труды в спортзале и на собственной кухне. По признанию тренера Камилы Гудис, с которой Адель работала над построением тела своей мечты, следование диете в большей степени дало такие потрясающие результаты.

Британскую певицу, которая еще недавно была в теле, поклонники теперь рассматривают с повышенным интересом. Благо Адель дает поводы для новых снимков. На этой неделе Адель побывала на закрытой афтепати «Оскара», которую традиционно устраивают Бейонсе и Джей Зи, выгуляв платье с леопардовым принтом, подчеркивающим ее постройневшую фигуру. Снимком поделилась польская телеведущая Кинга Русин, которой удалось поймать Адель для совместного кадра. А в минувшую субботу отметилась на свадьбе друзей — гитариста The Maccabees Хьюго Уайта и поэтессы Лауры Докрил.

На торжественном мероприятии Адель появилась в кремовой футболке и пышной юбке в пол с флористическим принтом и завышенной талией. Завершающим штрихом образа стали нюдовые туфли на шпильке, белая кожаная сумочка и белая шляпка. К слову, на свадьбе певица была не просто гостьей. Она выступила в роли священника — право официально заключать браки Адель получила пару лет назад, обвенчав на заднем дворе своего дома британского комика Алана Карра и его бойфренда, а теперь уже мужа Пола Дрейтона. После певица дала концерт, где вместе с гостями исполнила все свои хиты. Удержаться от съемки на телефон было невозможно — короткие ролики с вечера, звездой которого стала Адель, тут же разлетелись по соцсетям.

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Публикация от Team.adele® (@team.adele)16 Фев 2020 в 3:43 PST

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Напомним, впервые Адель продемонстрировала свою постройневшую фигуру на дне рождения Дрейка в октябре 2019-го. А после — в серии рождественских снимков, которыми она поделилась в соцсетях.

Профессиональный тренер певицы Камила Гудис объяснила, что главным во время похудения для Адель было соблюдать режим. У певицы было строгое расписание приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от Адель сократить потребляемое количество калорий. Рекомендованные для женщины ее возраста 2 тысячи калорий сократили ровно пополам.

Ей приходилось много тренироваться в зале, но все-таки 90 процентов успеха в таком деле — диета,

— объясняет Камила.

Самой тяжелой была первая неделя. Самые интенсивные тренировки и жесткие ограничения по питанию пришлись именно на это время. Она могла потреблять не больше тысячи калорий в день. Упор был также сделан на соки из овощей и зелени. И вот результат: сейчас она не выглядит слишком худой, она выглядит великолепно!