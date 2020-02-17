Константинополь осудил инициативу Иерусалимского патриарха

17.02.2020, 1:12, Новости дня

Иерусалимский патриарх Феофил III не имеет права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, сообщил Константинопольский патриарх Варфоломей.

Встреча, которую патриарх Феофил III во время визита в Москву предложил провести в Аммане, по информации СМИ, состоится 25–26 февраля. Предстоятели Константинопольской, Элладской, Александрийской, Кипрской и Албанской церквей отказались в ней участвовать, заявив, что только патриарх Варфоломей может созвать такую встречу.

В Стамбул приехала делегация Иерусалимского патриархата, у которой состоялась «длительная беседа» с патриархом Варфоломеем, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Свет Фанара».

Пресс-служба Константинопольского патриархата назвала инициативу патриарха Феофила III «некомпетентной».

Иерусалимская делегация пояснила, что встреча в Аммане «представляет собой не официальный синаксис, а скорее семейное собрание православных приматов с целью диалога».

Патриарху Варфоломею передали приглашение в Амман. В письме патриарха Феофила III говорится о соблюдении канонов церкви и уважении признанного старшинства константинопольского патриарха.



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