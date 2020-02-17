Домашнего енота, сбежавшего в Ленинградской области, нашли спустя полтора месяца

17.02.2020, 1:06, Новости дня

Домашнего енота по кличке Йокки, сбежавшего из коттеджа в Ленинградской области 31 декабря 2019 года, удалось найти спустя полтора месяца. Об этом заявил хозяйка животного.

Утром 31 декабря Йокки ушел из дома в районе поселке Горки Выборгского района Ленинградской области. С тех пор хозяева пытались найти енота с помощью добровольцев и поисковых животных, сообщает РИА Новости. Хозяин Йокки рассказал СМИ, что беглеца не раз видели на помойках в различных населенных пунктах, но поймать его не удавалось.

В группе, созданной в социальной сети "ВКонтакте" для поисков енота, его хозяйка написала: "Уже заходя в лифт, Йокки понял, что дома. Она добавила, что все, утверждавшие, что Йокки одичает через неделю, ошиблись. Исполнив свой коронный номер, енот съел предложенный ему желток и лег спать, обнимая свою игрушку.

Через несколько дней Йокки предстоит визит к ветеринару.



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