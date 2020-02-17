Ученые обнаружили необычную черную дыру с диском внутри

17.02.2020, 1:04, Разное

Уникальное открытие в ходе изучения космических явлений сделали ученые-астрономы. Исследователи обнаружили необычную черную дыру с диском внутри нее.

Удивительный космический объект был выявлен астрофизиками в рамках проекта по исследованию черных дыр и их свойств. Американское агентство NASA опубликовало снимки, сделанные в ходе работы проекта. Данные, собранные спутником «Хаббл», содержат и изображения необычной черной дыры.

Галактика с нестандартным космическим объектом находится от Земли на расстоянии порядка 130 миллионов световых лет. Она имеет сравнительно небольшие размеры, однако и в ее составе есть черная дыра. В центре дыры исследователи обнаружили необычный диск, как характеризуют его эксперты, это тонкий фрагмент, содержащий застрявшую в нем материю. По всем расчетам специалистов, такого объекта внутри черной дыры быть не должно из-за слабой гравитационной тяги.

Однако вопреки предопределенной физическими законами затруднительной возможности к расширению, выявленная дыра получила несвойственный ей диск, расположенный посредине. Сейчас загадочный объект взят под пристальное наблюдение астрофизиков.