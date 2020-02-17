Politico — Макрон играет в «русскую рулетку» — и беспокоит европейских партнёров

17.02.2020, 1:04, Новости дня

Курс президента Франции на сближение с Россией во имя безопасности Европы вызывает неоднозначную реакцию у многих союзников Парижа по ЕС: многие из них опасаются, что его инициативы не только не помогут снизить напряжённость, но и подстегнут новые агрессивные шаги со стороны Москвы, пишет Politico. Впрочем, в Париже уверяют: Европа не видать безопасного существования без отдаляющихся от неё США, если она не пойдёт на диалог с Россией, а Макрон пользуется на российском направлении не только пряником, но и кнутом.



Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону «всегда было не занимать самоуверенности» — и вот, теперь он убеждён, что он сможет преуспеть там, где потерпели поражение многие политики, включая Ангелу Меркель и Барака Обаму, и «сделать из Владимира Путина оборонного партнёра для Европы», пишет Politico. «Следуя курсом сближения с Москвой, Макрон отвечает на один из самых серьёзных геополитических вопросов, стоящих перед демократическими странами Европы — о том, как справиться со своим крупным и имеющим ядерное оружие соседом, который в последние годы стал вести себя всё агрессивнее: ведёт войну на Украине, аннексировал Крым, пытается убивать своих оппонентов на европейской территории и организует кибератаки против западных целей», — рассуждает обозреватель издания. Впрочем, как полагает журналист, политика Макрона, в защиту которой тот неоднократно выступал в последнее время — это часть ещё более амбициозной цели французского лидера: он желает устранить «зависимость» Европы от США и сделать континент «более самостоятельным со стратегической точки зрения».

Многие западные чиновники и эксперты по РФ называют курс Макрона «наивным и опасным», поскольку он может не только спровоцировать раскол внутри Запада, но и «подстрекнуть нехорошее поведение со стороны Москвы», отмечается в материале Politico. Высказываются также опасения в связи с тем, что Владимир Путин — «бывший офицер советской разведки, находящийся у власти уже два десятилетия» — просто обведёт молодого и неопытного Макрона вокруг пальца. «Думать, что Путин соблазнится таким предложением диалога, наивно. Мне кажется, что президент Макрон, который, безусловно, сам по себе очень обаятелен, всё же преувеличивает силу своего обаяния», — цитирует Politico польского режиссёра Агнешку Холланд, «выросшую при социалистическом строе, где огромное влияние принадлежало СССР»; эти слова Холланд озвучила во время визита Макрона в Варшаву на званом ужине с французским президентом, куда тот пригласил небольшую группу польских интеллектуалов. Макрон «в своей обычной манере» оспаривать подобные замечания не стал — но продолжил идти своим курсом и дальше: он регулярно напоминает, что не испытывает по вопросу РФ иллюзий, и настаивает на том, что его проект представляет собой «дальновидную и долгосрочную инициативу в интересах Европы».

По данным Politico, французские чиновники полагают, что необходимость заново выстраивать отношения с Москвой очевидна, ведь сеть альянсов и соглашений, которые до сих пор обеспечивали Европе безопасность, оказалась теперь под сильным давлением, США потеряли статус надёжного союзника и меньше думают о Европе, а соглашения о контроле над вооружениями времён холодной войны терпят крах. С этими тезисами согласен и Макрон — и он считает, что Европа в таком контексте должна собственными силами выстроить себе новую архитектуру безопасности, для чего необходимо в том числе сближение с Россией. Макрон также, «не слишком церемонясь», заявлял, что Европе не следует рассчитывать на то, что Вашингтон будет учитывать её интересы. «Если Европа не будет выражать собственное мнение по поводу России, если мы будем прятаться за тем карикатурным образом, который мы порой сами себе создаём — и я имею здесь в виду образ витрины американского влияния на эту часть света, — то мы не сможем двигаться вперёд, — заявил президент на прошлой неделе, выступая перед представителями французской диаспоры в Варшаве. — Кто, если не Европа и европейцы, сейчас страдает от экономических санкций, замороженных конфликтов, невозможности установить стабильную архитектуру безопасности на континенте? Ну уж точно не те люди, которые живут на другом краю земли, и при этом подталкивают нас к тому, чтобы двигаться дальше в этом же направлении».

Представители французских властей также отмечают, что политика Макрона, которую тот начал реализовывать, едва заняв должность три года назад, отнюдь не так «скандальна», как её некоторые подают, и необходимость поддерживать контакт с Москвой на деле поддерживают многие европейские лидеры, говорится в материале Politico. «Я не знаю ни одного партнёра — в том числе из Польши или из Прибалтики, — который оспаривал бы тот факт, что об условиях безопасности на континенте надо разговаривать с Россией, — заявлял, в частности, высокопоставленный французский дипломат, участвующий в определении курса на российском направлении. — То, что это предприятие не двустороннее, вполне очевидно». По словам чиновника, кому-то в Европе неизбежно надо было бы добиться того, чтобы условия диалога о новых соглашениях по контролю над вооружениями и обеспечению европейской безопасности задавала именно Европа, и как раз эту задачу сейчас решает французский лидер.

Тем не менее, многие из европейских партнёров Макрона относятся к его совместным с Путиным инициативам по взаимному сближению с «большим скептицизмом, если не сказать подозрением», подчёркивает автор материала. Лидеры восточноевропейских и прибалтийских стран, которые «пережили советский гнёт», а со времён окончания холодной войны постоянно находятся под «угрозой российского экспансионизма», не верят в то, что Путин заинтересован в более конструктивных отношениях с Европой, и жалуются на то, что Франция и Макрон не учитывают их опасения по поводу собственной безопасности.

По мнению обозревателя Politico, на переднем плане внешней политики Макрона по отношению к Москве — два основных элемента: стремление сохранить для Франции важную роль в международных делах, а также убеждённость президента в своём умении выстраивать крепкие отношения с другими лидерами — несмотря на то, что личная, а порой даже сочувственная манера, в которой французский лидер общается с Владимиром Путиным, «заставляет нервничать» многих его европейских коллег. Так, Макрон часто упоминает о тех переживаниях, которые перенёс российский президент из-за гибели его брата в осаждённом Ленинграде, подчёркивая, что господин Путин благодаря такому жизненному опыту имеет «глубоко европейское» мировоззрение. Французские чиновники надеются в этой связи, что Путина «получится убедить в том, что в интересах РФ — не бросаться в объятия к Китаю, где она точно станет младшим партнёром, а налаживать партнёрство с Европой». «Многие считают, что эти личные отношения носят конструктивный характер , и что российского президента окружают советники, имеющие более жёсткие взгляды, чем он сам, а значит разумнее работать с ним один на один, как президент с президентом, — заявил в интервью Politico близкий к Макрону французский государственный деятель. — Это вопрос тактики и геополитики. Если мы не хотим, чтобы РФ замкнулась в себе или стала дрейфовать в сторону других альянсов, важно напоминать ей о том факте, что с исторической, политической и культурной точек зрения она представляет собой европейскую страну».

Макрон также выражал солидарность «как минимум с отдельными элементами мировоззрения» господина Путина: в частности, он ещё в 2016 году, будучи тогда министром финансов, заявлял, что выступает за снятие санкций, наложенных на неё США и ЕС после «аннексии» Москвой Крыма, напоминает колумнист Politico. Франция, правда, до сих пор официально поддерживает европейские меры против России, однако считается, что лично президент выступает против них, поскольку убеждён, что они неэффективны и были приняты главным образом для того, чтобы не противоречить Вашингтону. Сверх того, французский лидер неоднократно заявлял, что РФ — «не враг» и делал критические замечания по поводу инициированного Западом расширения НАТО на Восток, вторя таким образом Москве.

Французские чиновники, однако, подчёркивают, что выражение сочувствия — далеко не единственный аспект внешней политики Парижа по отношению к России, замечая, что такое сочувствие вписывается в «двойственный» стиль Макрона: президент с одной стороны предлагает партнёрство, а с другой — делает жёсткие высказывания и демонстрирует силу, продолжает автор. В частности, в 2017 году французский лидер, проводя с российским коллегой встречу в Версальском дворце, допустил возможность сотрудничества с Россией в Сирии, однако при этом публично и в жёсткой манере раскритиковал Кремль за «информационную войну» против Франции и других западных демократических стран. Кроме того, как отмечают французские чиновники, французские военные корабли осуществляют патрулирование в Балтийском море, войска страны в рамках контингентов НАТО размещаются в Северной и Восточной Европе «для сдерживания российской агрессии», а французская авиация наносила удары по войска сирийского «режима» после того, как президент Сирии Башар Асад применил «химическое оружие».

В Париже также утверждают, что Франция применяет «классическое сочетание сдерживания и диалога», которое использовалось ещё во времена холодной войны, и напоминают о различных «незаметных на первый взгляд намёках», которыми пользовался Макрон в своём общении с Путиным, пишет Politico. В частности, во время визита российского лидера в 2017-м, французский президент проводил с ним переговоры в Галерее битв Версальского дворца, а когда Путин в 2019-м встречался с Макроном в замке Форт де Брегансон в южной Франции (летняя резиденция президента Франции на Средиземном море. — ИноТВ), к месту их встречи пригнали французский фрегат, который принимал участие в ударах по сирийским войскам. Критики Макрона, в свою очередь, утверждают, что подобные намёки почти наверняка не произведут на Путина никакого эффекта, а некоторые из таких «демонстраций силы» были запланированы ещё до того, как Макрон стал президентом. Как бы то ни было, как полагают они, никакими особенными достижениями Макрон пока похвастаться не может: политика Путина по отношению к Украине, его отношение к ЕС и НАТО, а также курс РФ в Сирии почти или вообще не изменились.

Сам Макрон в ответ на критику напоминает о том, что в Париже в прошлом году были снова начаты переговоры об украинском конфликте в так называемом нормандском формате с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии; меж тем, на самой Украине эти переговоры многие восприняли совсем не как успех — на взгляд недовольных, Путин смог воспользоваться ими как площадкой для продвижения особого статуса для восточных украинских регионов, которые «контролирует Россия». «Этот особый статус выгоден РФ , поскольку он позволит этим регионам блокировать всё, что Москве не по нраву, — пояснил в беседе с корреспондентом Politico старший научный сотрудник киевского аналитического центра New Europe Center. — Макрон в определённом смысле уничтожает единство Запада по отношению к России. Западные страны в целом были согласны с тем, что снижение напряжённости должна обеспечивать Москва, но этого так и не случилось, а Макрон попытался пойти с Россией на контакт».

Даже те, кто согласен с необходимостью искать с Россией точки соприкосновения, не слишком верят в то, что этого удастся достичь именно Макрону — в частности, звучат мнения о том, что окончательно договориться с Москвой сможет не французский лидер, а его коллега из США. «Россия и так ориентируется на евроатлантический порядок, она просто хочет совсем не ту роль, которую мы ей готовы предложить, — поведал Politico сотрудник американского аналитического центра Wilson Center Мэтью Роджански. — Я склонен полагать, что рано или поздно грамотные переговорщики в РФ и на Западе получат шанс восстановить рабочее состояние их отношений; вопрос на данный момент в том, являются ли такими переговорщиками Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Я пока в этом не уверен, поскольку США по-прежнему сохраняют в данной диспозиции относительно большое влияние». По мнению Роджански, лучший сценарий, на который может рассчитывать Макрон — это ситуация, при которой «он сам правильно выстроит многие кусочки головоломки, а Дональд Трамп, если он победит на выборах, предпримет собственную попытку перезагрузки и в итоге присвоит все заслуги себе».