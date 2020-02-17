Мнение: Письмо: «Вложить свою энергию»

17.02.2020, 0:59, Разное

Баг Штурман в любви многие привыкли рассматривать как щипцевание партнера и стремление им рулить.

Но баг Штурман и без партнера тоже работает. Иногда на полную катушку. И точно так же гробит ресурс любви.

mirtsy

Эволюция, добрый день!

Вдруг мое письмо покажется Вам интересным для разбора.

Мне 29 лет. Я живу в провинциальном городе. Зарплата для моего города хорошая, она не очень плохая и для Москвы. Я живу одна, у меня своя квартира. Есть работа, в которой я не звезда и не давалось мне все легко, но я достаточно упорная и у меня что-то в моей области получается. Я хожу три раза в неделю в течение 2 лет в тренажерный зал. Я очень люблю планировать бюджет, и, мне кажется, я распределяю свои деньги правильно, и мне их хватает на реализацию моих желаний, а они соизмеримы с уровнем моего дохода.

(Хоть письмо и не про ресурс экономики, но вот здесь — типичная шкатулка. Зачем-то она поглаживает и перебирает свои успехи и достижения. Вместо того, чтобы двигаться дальше, кормит свою корону, будто она очень успешна. Не надо сравнивать себя с худшими и на лаврах почивать, сравнивайте себя с более успешными людьми, примерно в зоне вашего ближайшего развития. Завышать планку не надо, занижать тоже. То и другое способствует росту короны. Понятно как, друзья?)

У меня есть проблема, меня очень тревожит то, что я никогда не буду встречаться с мужчиной.

(Вот манифест Штурмана. Она решила, что не будет встречаться с мужчиной. Но не потому что прикована к постели, не потому что дала обет безбрачия, а потому что видит будущее в хрустальном шаре и знает все наперед. Штурману так важна иллюзия контроля над жизнью, что он не верит в изменения, даже если ему от этого уныло)

Ну не так, чтобы я постоянно думаю об этом – в том, что у меня нет мужчины, есть свои плюсы явно.

(Ну вот и ЗВ, чтобы не было так горько)

Но, когда у меня дедлайны на работе, а напряженная работа у меня с октября по апрель, когда я устаю, меня накрывает, и я начинаю думать, что такой важный опыт в жизни пройдет меня стороной и у меня не будет мужа/любимого молодого человека.

(Здесь видно, что в работе вместо прокачки много кормления короны. Работа не столько дает энергию, сколько отнимает)

Я иногда ловлю себя на мысли, что хочу детей. Теоретически, я и сейчас одна могу одного ребенка точно обеспечить.

Самые длительные отношения у меня были год. Восемь лет назад. После расставания я была в жуткой аддикции, я падала все ниже и ниже, но позволяла себе падать дальше. Думала, найду дно, от него и отскачу, но его все не было. Это было ужасно, у меня были истерики, я не могла спать по ночам, я ходила кругами по комнате. Мама очень сильно переживала. Во время своей аддикции, я потеряла все свои деньги, я тогда думала, что полмиллиона это прям хорошие деньги.

Аддикция продолжалось два года. Я очень часто смотрела его страничку в контакте, я там жила, можно сказать. Ночью один раз проснулась, с мыслью, что обязательно нужно зайти на страничку. Зашла, он там разместил фотку со своей новой девушкой. И я полетела еще быстрее вниз.

После него, можно сказать, отношений у меня и не было – два раза по месяцу. От одного я ушла, другой ушел от меня. С первым я и не стремилась развивать отношений, я чувствовала, я ему не нужна, второй часто высказывал мне, что я не понимаю его шутки и обижаюсь, пытаясь манипулировать им.

(Вышла из аддикции в ЗВ. Потом опишу, какой выход из аддикции открывает простор отношениям, а какой блокирует. Вот эта вышла из аддикции в башню. Сидит там и ждет, что ей дадут гарантии, тогда она и спустится. А на самом деле может полететь оттуда в любой момент вниз головой, как все рапунцели, особено когда часики начали тикать, то есть в 30 лет)

Моя ситуация в ресурсе любви выглядит плачевно. И как мне ее наладить я не знаю. Я понимаю, что наличие мужчины – это не самое важное в жизни, это не показатель твоей состоятельности. Но я за себя переживаю, потому что все-таки накатывает иногда печаль, что у меня нет отношений. И тогда, я спокойно одна за вечер могу бутылку вина выпить.

(Почему это наличие мужчины не самое важное? Когда уже есть дети, да. Но и тогда постоянный партнер — это сразу несколько ресурсов. Это любовь, это секс, это семья, это и дружба. Много ресурсов. Не обесценивайте любовь, тем более, если нет детей и часики тикают. Это вам будет дорого стоить. Работа — самый важный ресурс, но одной работы для нормальной жизни мало)

Эволюция, Вы говорили, что механизмы работы ресурсов примерно одинаковые. Мне кажется, чтобы исправить мою ситуацию мне надо посмотреть, во-первых, на что, я трачу энергию в ресурсе любви, куда у меня она уходит.

(Ученица с помощью векторной Училки решила посмотреть. Ресурс у нее заблокирован, но она думает, что у нее там есть энергия и она ее куда-то тратит. Если вы ничего не понимаете про ресурсы, зачем вы беретесь рассуждать? Только запутываете себя. Не понимаете в новой системе, пользуйтесь традиционной, не лезьте в дебри)

Возможно, именно на оплакивание 8 лет одиночества. Хотя это, то же самое, если бы я плакала из-за потерянных полмиллиона в аддикции. У меня бы сейчас не было хорошего дохода.

(Она уверена, что у нее каждый месяц приходит энергия в ресурс любви, как пенсия по инвалидности, а она ее тратит. Почему-то на работе она работает и не ждет пока пенсии, а в любви уверена, что работать не надо на этот ресурс, можно просто получать энергию и куда-то распределять)

Возможно, я трачу энергию на программирование себя, что раз я не нравлюсь тем мужчинам, что нравятся мне, я всегда буду одна.

(Здесь видно, зачем ей ЗВ. Она думает, что если бы не программировала себя, давно была бы в паре. Автор, ваше программирование ни на что не влияет. Мужчинам плевать на ваши программы, они на вас не обращают внимание не поэтому)

Возможно, на то, что думаю о том, что нужно девушке иметь, чтобы она нравилась мужчинам.

(Об этом она думает во время работы и тратит на это не «энергию ресурса любви», которого у нее нет, а рабочее время)

Далее, что в любви приносит доход сейчас мне и есть ли он вообще.

(Совсем дура, прости Господи)

Потом посмотреть, какой вид расходов обязательный и его нельзя сократить. После этого посмотреть, какой расход влияет на получение дохода, и если больше будешь туда тратить, будешь больше получать дохода. Куда можно вложить свою энергию, чтобы получать больший доход в этом ресурсе.

(Вот что бывает, когда в ресурсе экономики большая корона и большая шкатулка. Автор вообразила себя очень прокачанным финансистом. Автор, вы зарабатываете мало и вся ваша доблесть в том, что вы записываете свои небольшие траты в столбик. Это и ресурс экономики ваш фрустрирует, вы сидите самодовольно и двигаетесь не вверх, а вниз. А любовь вообще к этому отношения не имеет, у вас нет ни доходов, ни расходов в этом ресурсе, русло его завалено камнями. Надо хоть какое-то общение наладить, с дружбы начать, с каких-то хобби. А еще заняться имиджем. Ходить три раза в спортзал мало. По крайней мере для вас мало, вам нужно научиться нравиться внешне другим и себе)

Эволюция, есть ли в моем потоке сознания правильная мысль? Или так ресурс не работает?

Спасибо за прочтение!