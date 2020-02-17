Наука: Пять привычек продлили ожидаемую продолжительность жизни на 14 лет

17.02.2020, 0:41, Разное

Пять привычек — здоровое питание, регулярная физическая активность, отказ от курения, контроль массы тела и количества употребляемого спиртного — могут увеличить ожидаемую продолжительность жизни на десятилетие.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные опроса с участием более 100 тысяч американцев, опубликовав свои результаты в журнале Circulation.

По данным Всемирной службы здравоохранения за 2015 год, средняя ожидаемая продолжительность жизни в России сегодня составляет 70,5 лет. В число главных причин смерти жителей нашей страны входят проблемы, связанные с сердцем (ишемическая болезнь, инсульт), рак легких, желудка, груди и простаты, алкоголизм, СПИД и наркотики. Исследования говорят о том, что часть этих проблем можно предотвратить, ведя здоровый образ жизни.

Авторы новой работы под руководством Яньпина Ли (Yanping Li) из Института медицины и национально-исследовательского совета изучили данные опросов Nurses’ Health Study и Health Professionals Follow-up Study, которые в общей сложности охватывают три десятилетия, начиная с 1979 года. В них приняли участие более 123 тысяч медицинских работников США (78 тысяч женщин) в возрасте от 30 до 75 лет, которые регулярно проходили осмотры специалистов. За три десятилетия умерло более 42 тысяч человек, и ученые рассмотрели связь между продолжительностью их жизни и пятью факторами, выделенными на основе прошлых исследований. В их число вошло здоровое питание, отказ от курения, физическая активность (минимум 30 минут день), умеренное употребление алкоголя (5-15 грамм спирта в день для женщин, 5-30 грамм спирта для мужчин) и контроль за весом тела ( ИМТ от 18,5 до 24,9).

Ожидаемая продолжительность жизни для мужчин и женщин, которые не имели ни одной из перечисленных выше привычек, в возрасте 50 лет составила 25,5 и 29 лет соответственно. У тех, кто придерживался всех основных принципов, она составила 37,6 и 43,1 лет. По словам ученых, сторонники здорового образа жизни на 82 процента реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и на 65 процентов реже от рака.

Таким образом, женщинам удалось увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 14 лет, а мужчинами — на 12,2 года. Вероятность умереть для людей, имеющих здоровые привычки, в период исследования оказалась на 74 процента ниже. Однако проведенный анализ имеет несколько ограничений: во-первых, медицинские работники самостоятельно сообщали о своих привычках, что могло повлиять на результаты, а во-вторых, факторов, которые необходимо учесть, может быть больше.

На ожидаемую продолжительность жизни человека влияет множество факторов: уровень дохода, количество детей, образ жизни. Тем не менее, последние исследования показывают, что даже в идеальных условиях она не может составлять более примерно 115 лет.