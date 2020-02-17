Наука: Новые нейроны у взрослых: иногда они возвращаются

17.02.2020, 0:41, Разное

В последнее время обострились дебаты по поводу нейрогенеза во взрослом возрасте, и наверняка вы ждали новых новостей по этому поводу после статьи в Nature об отсутствии новых нейронов в гиппокампе?

Новый нейрон в гиппокампе 70-летнего человека

Вот они: в Cell Stem Cell ученые из Колумбийского университета представили новые доказательства того, что наш мозг продолжает производить до сотни новых нейронов в день, даже после того, как мы достигнем семидесяти лет.

Чтобы прийти к такому выводу исследователи обследовали образцы мозга 28 умерших людей в возрасте от 14 до 79 лет. Их целью было выяснить, влияет ли старение на нейрогенез. В каждом образце мозга исследователи искали доказательства присутствия нейронов в разных стадиях развития, включая стволовые клетки, клетки-предшественники, (которые в конечном итоге станут нейронами).

Группа изучала только гиппокамп — потому, что это одна из немногих областей мозга, в которой нейрогенез продолжается во взрослой жизни (хотя согласно недавней разгромной статье это не точно). Ведущий автор исследования считает, что если этот регион связан с такими динамическими функциями, как память и эмоции, он просто не может существовать без нейрогенеза.

Во всех своих образцах исследователи обнаружили сходное количество клеток-предшественников нейронов и незрелых нейронов, независимо от возраста. Это привело их к выводу, что человеческий мозг продолжает создавать новые нейроны даже в старости. Однако есть нюанс – в ходе работы были обнаружены различия между молодыми и пожилыми людьми.

В частности, исследователи наблюдали, что развитие новых кровеносных сосудов в мозге постепенно уменьшается по мере взросления людей. Они также обнаружили, что с возрастом снижалось содержание белка, необходимого для создания новых синапсов.

Таким образом, количество нейронов не уменьшается. Уменьшается потенциальная возможность к образованию связей между ними.

Это и может объяснить, почему некоторые пожилые люди страдают от потери памяти или проявляют меньшую эмоциональную устойчивость. Эти результаты были опубликованы через месяц после того, как группа исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сообщила в Nature, что она не смогла найти никаких доказательств нейрогенеза после подросткового возраста у людей. В заявлении по электронной почте эта группа сказала, что, хотя они обнаружили уменьшение роста кровеносных сосудов в взрослом гиппокампе, они не убеждены, что авторы новой работы обнаружили убедительные доказательства взрослого нейрогенеза.

Вот что они пишут в редакцию Los Angeles Times: «Основываясь на представленных ими изображениях, клетки, которые они называют новыми нейронами во взрослом гиппокампе, очень отличаются по форме и внешнему виду от молодых нейронов или того, что мы наблюдали у людей у ​​маленьких детей».

Они добавили, что в своем исследовании они смотрели не только на маркерные белки, связанные с различными типами клеток, но также проводили тщательный анализ формы и структуры клеток с использованием световых и электронных микроскопов.

«Это показало, что аналогично меченые клетки в наших образцах головного мозга не были ни молодыми нейронами, ни нейронными предшественниками, а скорее были глиальными клетками, экспрессирующими сходные молекулярные маркеры», — пишут они.

Болдрини, автор статьи в Cell stem cell сообщает, что две группы работали с очень разными образцами.

Она и ее команда изучили более двух десятков замороженных образцов человеческих мозгов, которые были пожертвованы семьями умерших в момент смерти. Образцы немедленно замораживали и хранили при температуре -80 градусов по Цельсию, что препятствовало разложению ткани.

Клетки-предшественницы нейронов и новые нейроны, обнаруженные исследователями

Другая исследовательская группа получала образцы головного мозга из больниц в Китае, Испании и США, и ткань мозга не могла сохраниться одинаково. Болдрини сказала, что химические вещества, которые использовались для фиксации мозга, могли бы помешать обнаружению новых нейронов.

«В науке отсутствие доказательств не свидетельствует об отсутствии объекта», — сказала она. «Если вы не можете найти что-то, это не значит на 100%, что его нет».

Дискуссия продолжается.