“Не ищите зловещего умысла”. Российскому автору “12 шагов” не понравилась реакция Порошенко

17.02.2020, 0:30, Новости дня

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), один из авторов скандального плана о 12 шагах для урегулировании конфликта на Донбассе Андрей Кортунов заявил, что в документе не стоит искать “зловещих политических умыслов”. Об этом он заявил 16 февраля в комментарии “Німецькій хвилі” на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, неверно видеть в нем какие-то зловещие политические умыслы, как это определили в [партии “Европейская солидарность” пятого президента Украины Петра] Порошенко – как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика – это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня”, – утверждает он.

По словам Кортунова, инициаторами документа были РСМД, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.

План “12 шагов” был опубликован на сайте Мюнхенской конференции в день ее открытия, 14 февраля.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

С критикой плана выступили президент Украины Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел Украины.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план «12 шагов» повторяет тезисы Кремля.

Документ был удален с сайта вечером того же дня. Однако к вечеру 15 февраля план был снова доступен на официальном сайте Мюнхенской конференции.