“Не ищите зловещего умысла”. Российскому автору “12 шагов” не понравилась реакция Порошенко

17.02.2020, 0:30, Новости дня

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), один из авторов скандального плана о 12 шагах для урегулировании конфликта на Донбассе Андрей Кортунов заявил, что в документе не стоит искать “зловещих политических умыслов”. Об этом он заявил 16 февраля в комментарии “Німецькій хвилі” на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Понятно, что этот документ нравится не всем, но мне кажется, неверно видеть в нем какие-то зловещие политические умыслы, как это определили в [партии “Европейская солидарность” пятого президента Украины Петра] Порошенко – как мюнхенский сговор. Я хочу подчеркнуть, что политика – это искусство возможного, как говорил Бисмарк, и авторы этого документа исходили из того, что возможно сегодня”, – утверждает он.

По словам Кортунова, инициаторами документа были РСМД, европейский аналитический центр European Leadership Network и американская организация Nuclear Threat Initiative.

План “12 шагов” был опубликован на сайте Мюнхенской конференции в день ее открытия, 14 февраля.

Среди предложенных авторами шагов по прекращению войны на Донбассе назывались восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон с участием россиян; увеличение количества пунктов пропуска на Донбассе; восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы и т.д.

Заявление подписали, в частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, украинские дипломаты и экс-чиновники МИД Александр Чалый, Василий Филипчук, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Семений.

С критикой плана выступили президент Украины Владимир Зеленский и Министерство иностранных дел Украины.

24 американских эксперта, в числе которых бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и Мари Йованович, заявили, что план «12 шагов» повторяет тезисы Кремля.

Документ был удален с сайта вечером того же дня. Однако к вечеру 15 февраля план был снова доступен на официальном сайте Мюнхенской конференции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3

22.12 / S&P оценило претендентов на строительство «Северного потока – 2»

02.02 / Общество: Коронавирус усилился птичьим гриппом

13.01 / Убийство Окуевой было заказным – полиция

07.02 / РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год. Скидок не будет

14.02 / Объединение Ирландии становится все более вероятным – The Economist

10.12 / Политика: Иван Грозный вернулся в свою столицу

15.01 / Президент Ирана призвал военных извиниться за то, что они не сразу признали вину в крушении самолета МАУ

25.12 / В ОП представили доклад о необоснованных блокировках российских аккаунтов в Twitter

05.12 / Рада сменила ответственного за госполитику в сфере труда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика