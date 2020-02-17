VOAэкспресс 16 февраля 2020

17.02.2020, 0:30, Новости дня

Дело «Сети»

Российские учителя выступили в поддержку осужденных по делу «Сети» и с требованием привлечь к ответственности виновных в пытках.

Открытое письмо педагогов опубликовано на сайте межрегионального профсоюза работников образования. За сутки его подписали 47 учителей из шести регионов России.

Демократические кокусы в Неваде

Два потенциальных кандидата в президенты от Демократической партии — Эми Клобушар и Джо Байден — заявили, что будут рады возможности встретиться с миллиардером Майклом Блумбергом на дебатах, если он получит право на участие в них.

78-летний медиамагнат Блумберг ранее не удовлетворял требованиям для участия в дебатах, но он получит такую возможность, если наберет больше 10 процентов поддержки по итогам еще одного опроса общественного мнения.

Бывшие прокуроры призвали к отставке генпрокурора США

Более 1100 бывших федеральных прокуроров и сотрудников министерства юстиции в воскресенье призвали к отставке генерального прокурора Уильяма Барра после того, как он вмешался в судебный процесс, чтобы сократить предлагаемое наказание за политическую коррупцию Роджеру Стоуну.

Бывшие прокуроры и сотрудники Министерства юстиции, представляющие весь политический спектр США, заявили в открытом письме: «Каждый из нас решительно осуждает вмешательство президента Трампа и генерального прокурора Барра в справедливое отправление правосудия».

Америка. Большое путешествие – Нью-Джерси

Нью-Джерси – один из самых старых и многоликих штатов. Каждый городок – как отдельная маленькая Америка со своими традициями и особенностями. Смотрите в новой серии документального проекта!