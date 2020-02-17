Гол Федора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

17.02.2020, 0:30, Новости дня

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой". Встреча проходила на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

У хозяев поля голами отметились Тони Кроос (52-я минута) и Серхио Рамос (65, пенальти), а у гостей мячи забили Федор Смолов (7) и Сантьяго Лоренсо (85).

Смолов открыл счет в игре с передачи Яго Аспаса и стал 22-м российским футболистом, забившим в Ла Лиге, а также стал первым с мая 2003 года россиянином, который забил в ворота мадридцев на "Сантьягу Бернабеу" в Примере. Ранее это делал Александр Мостовой. Федор перешел в испанскую команду из "Локомотива" на правах аренды.

"Реал" продлил беспроигрышную серию до 15 матчей (10 побед, 5 ничьих) и с 53 очками лидируют в турнирной таблице, а "Сельта" (21 очко) покинула зону вылета, поднявшись на 17-ю строчку. В следующем матче чемпионата Испании мадридцы в субботу, 22 февраля, на выезде сыграют с "Леванте", а "небесные" в тот же день примут "Леганес".