Мнение: Обоснованные сомнения

17.02.2020, 0:30, Разное

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ. «Если они что-то придумают, мы посмотрим. Но я не думаю, что это так просто, как они об этом говорят», — подчеркнул он.

Кроме того, США намерены выделить странам Восточной Европы миллиард долларов для "снижения зависимости" от российского газа. Об этом заявил госсекретарь Помпео на Мюнхенской конференции по безопасности. Кстати, весьма символично — именно на этой конференции в 2007 году Путин выдвинул концепцию "энергетической сверхдержавы". Трудно сказать, что он имел в виду, так как эта концепция в итоге обернулась банальным политическим шантажом российскими углеводородами, что и побудило Европу в сжатые сроки искать варианты противодействия. Результат налицо — Газпром потратил десятки, а скорее даже, сотни, миллиардов долларов и на сегодняшний момент находится в процессе масштабной потери рынков с весьма реальной перспективой банкротства.

Достроит ли Газпром Северный поток-2 или нет — это уже вопрос, скорее, пропаганды, чем бизнеса. При той обстановке, которая сейчас разворачивается вокруг китайской эпидемии и возможной рецессии китайской экономики ситуация на европейском рынке будет максимально жесткой. Все невостребованные в Китае объемы нефти и газа ринутся в Европу, а значит — рост поставок СПГ на этот рынок гарантировано обрушит цены на нём. Даже без китайской эпидемии тренд на изменение баланса поставок газа по трубе и в виде сжиженного газа был налицо, эпидемия лишь ускорит этот процесс, сжав все сроки буквально в несколько лет.

В этой борьбе победит тот, кто планомерно и упорно занимался развитием технологий. Министр энергетики США не зря весьма прозрачно и крайне презрительно отозвался о технологической отсталости современной России. Лучшей демонстрации этой отсталости, чем крах строительства Северного потока-2, сложно найти.