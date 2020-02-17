Посол в Турции указал на угрозу «практического проявления» ксенофобии

17.02.2020, 0:19, Новости дня

Российский посол в Турции Алексей Ерхов полагает, что авторы угроз в его адрес могут не осознавать возможных последствий своих действий.

Объясняя «почему недопустимы угрозы», Ерхов заявил, что они становятся «фактором радикализации», передает «Звезда».

Посол предположил, что авторы угроз «могут не вполне отдавать себе отчет в запуске цепной реакции ксенофобии, злобы и ненависти».

Такая «цепная реакция», по его словам, «может найти практическое проявление».

Напомним, Ерхов рассказал, что продолжают поступать угрозы ему лично и в адрес России. В частности, авторы угроз заявляли, что «возведут небоскребы из черепов» российских военных.