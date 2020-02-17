Будущее Запада: позиции США и Европы

17.02.2020, 0:14, Новости дня

Позиции США и Европы относительно состояния трансатлантических отношений, по-видимому, серьезно разошлись на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой приняли участие сотни политических и военных лидеров со всего мира.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем вступительном слове обвинил Вашингтон в том, что он «отвергает идею международного сообщества», и предупредил о растущих угрозах со стороны России и Китая.

Американская делегация во главе с министром обороны Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео отвергла утверждения о трансатлантическом расколе.

«Эти заявления просто… не отражают реальность, – заявил госсекретарь Помпео, выступая на конференции в субботу. – Я рад сообщить, что сообщения о смерти трансатлантического альянса сильно преувеличены. Запад выигрывает. Мы вместе выигрываем».

По словам Помпео, в качестве доказательства Европа должна взглянуть на десятки тысяч американских военных, защищающих границу НАТО с Россией и ведущую роль Америки в борьбе с «Исламским государством».

Госсекретарь Помпео также пообещал выделение странам Восточной Европы одного миллиарда долларов для прекращения их зависимости от российского газа с целью увеличения экспорта американского сжиженного газа.

Европа, однако, ставит другой диагноз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США проходят через «переосмысление своих отношений с Европой» и что Европа должна взять на себя ответственность за свою судьбу.

«Происходит ослабление Запада, – сказал Макрон. – Пятнадцать лет назад мы считали, что наши ценности являются всеобщими, что мы будем доминировать в мире в долгосрочной перспективе, что мы будем доминировать в плане технологий, вооруженных сил и так далее. А теперь я смотрю на горизонт в 10-15 лет, и вижу, что нас все больше теснят другие повестки, другие ценности».

Президент Франции Эммануэль Макрон (архивное фото)

Макрон добавил, что пришло время для «стратегического диалога» с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил участникам конференции, что нужно отказаться от культивирования фантома российской угрозы. Многие другие европейские страны сослались на российское вторжение в Украину в 2014 году как на свидетельство реальной угрозы.

Политика в отношении Китая может стать причиной крупнейшего трансатлантического раскола. Американские законодатели выступали с предостережениями против участия китайской компании Huawei в развитии технологий связи нового поколения 5G. Великобритания недавно объявила, что разрешит Huawei участвовать в создании элементов своей сети 5G.

«Речь идет о выборе в пользу автократии в ущерб демократии на информационной супермагистрали», – заявила делегатам конференции спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Организаторы конференции приветствовали дипломатический прогресс в некоторых сферах, включая публичную встречу президентов Азербайджана и Армении.

В ходе конференции состоялись встречи высокого уровня по Ливии и Сирии, но без существенного осязаемого прогресса.

Темой конференции должна была стать «Беззападность», под которой ее сторонники понимали заявляемый упадок западной демократии. Американская делегация решительно отвергла эти тревоги, настаивая, что состояние здоровья Запада никогда не было лучше, чем сейчас.

Американцы уехали с конференции, направив четкий сигнал: Китай является противником номер один, и европейские союзники должны осознать эту угрозу.