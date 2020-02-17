США успешно запустили в космос корабль Cygnus. В производстве ракеты-носителя участвует Украина

17.02.2020, 0:06, Новости дня

15 февраля в 22.21 по Киеву с космодрома Уоллопс (Вирджиния, США) успешно стартовала ракета-носитель с космическим кораблем Cygnus, сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 3,4 т научного оборудования и полезного груза. Cygnus должен пристыковать к МКС 18 февраля. 

С 2009 года в создании основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares, которая вывела Cygnus на орбиту, участвуют украинские компании “Южмаш”, КБ “Южное”, “Хартрон-АРКОС”, “Киевприбор”, “Хартрон-ЮКОМ”, “ЧЕЗАРА” и “Рапид”, сообщила в Facebook пресс-служба украинского государственного предприятия “Южмаш”.

П’ятнадцятого лютого о 22:21 за київським часом відбувся успішний пуск ракети-носія «Антарес» з космодрому Воллопс. Це…

Posted by SE "PA Yuzhmash" on Laupäev, 15. veebruar 2020

Первый запуск Antares был произведен в 2013 году. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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