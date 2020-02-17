Замглавы МИД РФ назвал условие для новой встречи «нормандской» четверки

17.02.2020, 0:06, Новости дня

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал условие для очередной встречи "нормандской четверки". Она возможна, если будут видны результаты предыдущих саммитов как в плане безопасности, так и "на политическом треке", подчеркнул он. Свое заявление дипломат сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В числе таких результатов – разведение сил, прекращение огня, разминирование, обмен пленными, внедрение формулы Штайнмайера в законодательство Украины, передает РИА Новости.

Если же изменений к лучшему не происходит, то польза от саммитов сомнительна, отметил дипломат.

Последняя встреча стран "нормандской" четверки – России, Германии, Франции и Украины – происходила 9 декабря. По результатам встречи было выпущено коммюнике, подтверждающее приверженность Минским договоренностям. Киев, ДНР и ЛНР обязались произвести развод сил на трех новых участках, обменяться пленными, открыть пункты пропуска, согласовать особый статус Донбасса, внедрить "формулу Штайнмайера" в законодательство Украины. Однако в настоящее время из всего списка выполнен лишь один пункт – обмен пленными.