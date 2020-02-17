Мнение: Осада пензенской пыточной

17.02.2020, 0:05, Разное

Тупые власти умудрились сделать то, что еще недавно трудно было представить.

Своими идиотскими репрессиями они за полгода привели дело к тому, что целые профессиональные сообщества стали объединяться против них.

Журналисты, актеры и режиссеры, учителя, ученые.

Кто мог подумать о таком раньше?

Протестовать было уделом политической оппозиции, правозащитников. Годами. Теперь с этим покончено. У целых профессиональных слоев прорезался голос. И уже не только в защиту «своих» — журналиста Голунова, актеры Устинова, с чего все начиналось. Пришло осознание, что произвол направлен против всего общества.

Это пока не политическая оппозиция, потому что нет объединения с политическими партиями. Но со временем это может случиться.

Пензенская ФСБшная чрезвычайка ускорила процесс.

Пикеты за пересмотр «сетевого дела» не прекращаются, коллективные обращения составляются, активная часть общества кипит возмущением. А там уже, на подходе марш убитого властями Бориса Немцова, протест против гибридных поправок Путина в Конституцию.

Что приобрели власти своими идиотскими репрессиями? Чего добились? Кого-то запугали? Остановили? Только породили новых недовольных и помогли им объединиться. Да еще, засадив людей, на годы дали знамя.

Можно успокаивать себя, что большинство пассивно. Но дело в том, что активная, образованная часть общества оторвалась от властей навсегда. Рано или поздно, она объяснит большинству в нашей стране, что «больше так жить нельзя». Ухудшение условий жизни и отсутствие перспектив поможет.

Если власти надеются на пропаганду из ТВ, то она помогает все меньше. Потому что жизнь ее опровергает.

В заявлении профсоюза «Учитель» по «сетевому делу» отлично сказано:

«Подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия наших слов тому, что происходит за стенами школ. Тем самым со школьной скамьи они привыкают ничему и никому не верить, теряя моральную опору в обществе тотальной лжи, насилия и лицемерия».

Пусть пока и непонятно, как полетит с горы, преследуемый звякающей «короной» нынешний «царь», побегут за ним следом, выпучив глаза, «бояре».

Но уже ясно – власти, от которых активную часть общества тошнит, те, кто совершенно оголился, показав всем, что кроме как красть, врать, пытать и избивать, ничего больше не могут, — такие власти повисают в воздухе, вокруг них образуется вакуум. Им скоро будет нечем дышать. Так было в конце Советского Союза, то же самое повторяется и сейчас – в его нелепом путинском продолжении.

Пикет в Москве, на Лубянке, у здания ФСБ, КЕБ, НКВД.

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