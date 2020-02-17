Екатерина Решетникова оправдалась за ненастоящую свадьбу

17.02.2020, 0:04, Разное

Екатерина Решетникова решила объяснить задумку с фейковой свадьбой. Хореограф посвятила этой теме новый пост в Instagram.
Недавно в Москве состоялось открытие танцевального центра «Proтанцы» под управлением Игоря Рудника и Екатерины Решетниковой. После того, как в Сети появились фото с мероприятия, интернет-пользователи начали бурно обсуждать предполагаемую свадьбу хореографов. На одном из снимков Решетникова позировала в белом свадебном платье рядом с Рудником, который предстал перед публикой в костюме, и Мигелем в роли пастора, «благословившего» пару. Затем они все вместе торжественно перерезали ленту перед входом в новую танцевальную школу.

Одни подписчики желали хореографам счастья, другие обвиняли в пиаре, и лишь немногие сразу поняли их задумку. Поэтому Екатерина Решетникова решила объяснить, для чего на самом деле они предстали в таком виде. Оказалось, свадьба – не просто шутка, но ещё и символ того, что танцовщики будут дальше рука об руку двигаться в одном направлении. Артистка также отметила, ни её отец, ни кто-либо ещё из присутствующих на мероприятии даже не подумал о том, что это некрасиво или сделано лишь ради пиара. Решетникова завершила свой пост словами благодарности каждому человеку, кто работал и работает на благо танцевального центра, а также пожелала всем хорошего дня.



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