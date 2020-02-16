Помпео завершил визит в Сенегал

16.02.2020, 23:52, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье завершил визит в Сенегал, где он обсуждал роль США в решении проблем безопасности в Африке.

Визит состоялся в то время, как Министерство обороны США проводит анализ глобальных сил и дало понять, что возможно сокращение, но не полный вывод американских войск из Африки.

«У нас было много разговоров о проблемах безопасности здесь, о роли Америки в их решении. Мы дали понять, что Министерство обороны изучает ситуацию в Западной Африке, чтобы удостовериться в том, что мы поддерживаем должный уровень наших сил», – сказал Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сенегала Амаду Ба.

«Я убежден, что когда мы завершим наш анализ, мы проведем разговор, который касается не только Сенегала, но и всех стран региона, мы будем обсуждать, почему мы это делаем, как мы это делаем… Мы добьемся результата, который подойдет нам всем», – добавил Помпео.

Вашингтон обязался выделить более 106 миллионов долларов в виде военной помощи на поддержку силовых структур Сенегала с 2014 года. США помогают обучать и оснащать сенегальских военных и полицию в целях противодействия угрозам регионального терроризма и трансграничного насилия.

В ходе визита в Сенегал Помпео также провел переговоры c президентом Маки Саллом.

Перед визитом Помпео Салл сказал, что вывод американских войск из Африки станет ошибкой, которую «неправильно поймут» африканские лидеры.

Следующей остановкой в турне Помпео станет Ангола, откуда он направится в Эфиопию. Помпео также посетит Саудовскую Аравию и Оман, прежде чем вернется в Вашингтон.

Глава американской дипломатии начал поездку с участия в Мюнхенской конференции по безопасности, где он встретился с рядом зарубежных лидеров, включая президента Афганистана Ашрафа Гани. Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что с Талибаном было достигнуто соглашение о снижении насилия, хотя террористической группировке еще предстоит продемонстрировать, что она способна остановить смертников и ракетные атаки.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Ермак о словах Данилова, что самолет МАУ сбит ЗРК российского производства: Это не утверждение

30.01 / Путин заявил о необходимости наказывать чиновников за хамство строже, чем обычных людей

05.02 / Активистка Джапарова опровергла информацию СМИ о словах Помпео по поводу Крыма

20.01 / На Гавайях застрелили двух полицейских, еще одного ранили – СМИ

09.02 / Из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

04.12 / МВД выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов «Спартака»

25.01 / Штрафы виновника смертельного ДТП в Москве приходили на имя друга Аллы Пугачевой

13.12 / Пытались уничтожить документацию о проверке в колледже. СБУ прокомментировала обыски в управлении ГСЧС в Одессе

04.12 / Для отличной работы россиянам не нужны корпоративы

03.02 / На Дальнем Востоке очередная волна эвакуаций из-за анонимных сообщений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика