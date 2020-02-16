Помпео завершил визит в Сенегал

16.02.2020, 23:52, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье завершил визит в Сенегал, где он обсуждал роль США в решении проблем безопасности в Африке.

Визит состоялся в то время, как Министерство обороны США проводит анализ глобальных сил и дало понять, что возможно сокращение, но не полный вывод американских войск из Африки.

«У нас было много разговоров о проблемах безопасности здесь, о роли Америки в их решении. Мы дали понять, что Министерство обороны изучает ситуацию в Западной Африке, чтобы удостовериться в том, что мы поддерживаем должный уровень наших сил», – сказал Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сенегала Амаду Ба.

«Я убежден, что когда мы завершим наш анализ, мы проведем разговор, который касается не только Сенегала, но и всех стран региона, мы будем обсуждать, почему мы это делаем, как мы это делаем… Мы добьемся результата, который подойдет нам всем», – добавил Помпео.

Вашингтон обязался выделить более 106 миллионов долларов в виде военной помощи на поддержку силовых структур Сенегала с 2014 года. США помогают обучать и оснащать сенегальских военных и полицию в целях противодействия угрозам регионального терроризма и трансграничного насилия.

В ходе визита в Сенегал Помпео также провел переговоры c президентом Маки Саллом.

Перед визитом Помпео Салл сказал, что вывод американских войск из Африки станет ошибкой, которую «неправильно поймут» африканские лидеры.

Следующей остановкой в турне Помпео станет Ангола, откуда он направится в Эфиопию. Помпео также посетит Саудовскую Аравию и Оман, прежде чем вернется в Вашингтон.

Глава американской дипломатии начал поездку с участия в Мюнхенской конференции по безопасности, где он встретился с рядом зарубежных лидеров, включая президента Афганистана Ашрафа Гани. Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что с Талибаном было достигнуто соглашение о снижении насилия, хотя террористической группировке еще предстоит продемонстрировать, что она способна остановить смертников и ракетные атаки.