В Киевской области полицейский на пешеходном переходе сбил двух человек, один из них скончался

16.02.2020, 23:42, Новости дня

В городе Бровары Киевской области полицейский совершил ДТП, в результате которого один пешеход погиб, второй попал в больницу. Об этом 16 февраля проинформировала полиция Киевской области.

«Сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля Nissan. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им, и совершил наезд на двух человек. После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители», – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что 28-летний пешеход скончался на месте, а 31-летнего госпитализировали.

«Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер» (измеряет уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе. – «ГОРДОН»)», – подчеркнули в полиции.

По факту ДТП руководство Главного управления Нацполиции в Киевской области назначило служебное расследование.

«Позиция руководства полиции Киевской области в этом вопросе категорична – каждый полицейский, если он совершил преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством», – заявили правоохранители.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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