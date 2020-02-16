Из-за скандала вокруг приятеля Трампа в США потребовали отставки генпрокурора

16.02.2020, 23:37, Новости дня

Свыше 1,1 тыс. бывших сотрудников минюста США потребовали, чтобы возглавляющий ведомство генпрокурор Уильям Барр ушел в отставку, сообщают СМИ.

Причиной требований стало вмешательство Барра в дело приятеля президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна. После этого вмешательства все четыре прокурора по делу взяли самоотвод, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

В письме бывшие сотрудники ведомства упрекнули Барра в «выполнении личных просьб» Трампа. Барра обвинили в нанесении ущерба репутации министерства «в области приверженности справедливости и верховенству закона».

Сотрудников минюста их бывшие коллеги призвали последовать «героическому» примеру четырех прокуроров и не выполнять приказы, которые не соответствуют обязанностям, сообщать о нарушениях и даже уходить в отставку.

Напомним, Стоун обвинялся во лжи Конгрессу США под присягой и в препятствовании расследованию о своем общении с WikiLeaks. По мнению обвинения, он хотел помочь Трампу на выборах, получив компромат на демократов.

Трампа возмутил предложенный прокурорами срок в семь-девять лет тюрьмы. После этого минюст также заявил, что не считает такой срок справедливым.

Присяжные признали Стоуна виновным по всем семи пунктам обвинения по делу о лжесвидетельствовании конгрессу. Приговор Стоуну должен быть вынесен в ближайшее время.