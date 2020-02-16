16.02.2020, 23:30, Новости дня

Российские учителя выступили в поддержку осужденных по делу "Сети" и с требованием привлечь к ответственности виновных в пытках.

Открытое письмо педагогов опубликовано на сайте межрегионального профсоюза работников образования. За сутки его подписали 47 учителей из шести регионов России.

Авторы обращения считают приговор обвиняемым по делу "Сети" жестоким, неправосудным и противоречащим гуманистическим принципам, которыми руководствуются учителя при воспитании подрастающего поколения. В письме отмечено, что "подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия слов педагогов тому, что происходит за стенами школ".

В воскресенье подобное открытое письмо опубликовали российские психологи и кандидаты психологических наук. Спустя несколько часов после публикации под ним стояло более 80 подписей.

"Наша профессия – помогать людям быть психически здоровыми, поддерживая основные человеческие ценности для гармоничного развития в здоровом обществе. Но данная ситуация – это шок для граждан России. Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в нашем обществе", – говорится в обращении.

Ранее в поддержку осужденных по делу "Сети" выступили российские ученые, правозащитники и кинематографисты.

В пятницу у здания ФСБ в Москве и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли массовые пикеты за отмену приговора по делу "Сети" и наказание виновных в пытках. В акциях приняли участие несколько сотен человек.

Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от шести до 18 лет.