Российские учителя выступили в поддержку осужденных по делу «Сети»

16.02.2020, 23:30, Новости дня

Российские учителя выступили в поддержку осужденных по делу "Сети" и с требованием привлечь к ответственности виновных в пытках.

Открытое письмо педагогов опубликовано на сайте межрегионального профсоюза работников образования. За сутки его подписали 47 учителей из шести регионов России.

Авторы обращения считают приговор обвиняемым по делу "Сети" жестоким, неправосудным и противоречащим гуманистическим принципам, которыми руководствуются учителя при воспитании подрастающего поколения. В письме отмечено, что "подростки испытывают сильнейший стресс от несоответствия слов педагогов тому, что происходит за стенами школ".

В воскресенье подобное открытое письмо опубликовали российские психологи и кандидаты психологических наук. Спустя несколько часов после публикации под ним стояло более 80 подписей.

"Наша профессия – помогать людям быть психически здоровыми, поддерживая основные человеческие ценности для гармоничного развития в здоровом обществе. Но данная ситуация – это шок для граждан России. Она создает условия для насилия, угнетения и формирования опасных психических проблем в нашем обществе", – говорится в обращении.

Ранее в поддержку осужденных по делу "Сети" выступили российские ученые, правозащитники и кинематографисты.

В пятницу у здания ФСБ в Москве и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли массовые пикеты за отмену приговора по делу "Сети" и наказание виновных в пытках. В акциях приняли участие несколько сотен человек.

Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.

Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников ФСБ ничего противоправного.

10 февраля в Пензе семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от шести до 18 лет.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Time разместил на обложке изображение лидера Китая в медицинской маске

31.12 / Вовк, Николаев и Жилин стали народными артистами

19.12 / Пять человек пострадали в ходе перестрелки в Москве

26.01 / AC Schnitzer довело мощность BMW X3 M до уровня BMW X5 M

11.01 / Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января

15.12 / Стало известно о затонувшем в Севастополе плавучем доке со списанной подлодкой

02.12 / Закон о биологической безопасности РФ внесен на рассмотрение в Госдуму

12.02 / Число зараженных коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess выросло до 174

16.12 / Главу международного «Мемориала» оштрафовали на 100 тысяч рублей по закону об иноагентах. Это уже седьмой штраф

12.12 / «Старгерл». Вышел трейлер сериала с Брэк Бэссинджер по комиксам DC. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика