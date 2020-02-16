Мнение: Сергей Мардан сменил ориентацию под влиянием прекраснодушия Дудя

16.02.2020, 23:29, Разное

Колумнист «Комсомольской правды», мой давний «любимец» Сергей Мардан написал прочувствованный панегирик Юрию Дудю за его фильм о СПИДе.

«Юрий Дудь за свой фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» должен получить Государственную премию, президентский грант и орден «За заслуги перед Отечеством». Причем последний, в качестве маленького, но приятного бонуса, поскольку орден этот дают в России вообще ни за что или перед выходом на пенсию.

За четыре дня у фильма – 11 млн. просмотров. Это означает, что его посмотрели целиком не менее 5 миллионов человек… Такой фильм также невозможно представить и в кинотеатре. В кино люди идут совершенно за другим.

Вот и получается, что Юрий Дудь сделал феноменальный просветительский, социальный проект с огромным охватом, бьющий точно в целевую аудиторию – для тех, кому сегодня от 15 до 40 лет.

Причем сделал это сам и совершенно бесплатно.

Представляете? Бесплатно.

В России, где давно стало привычным рассуждать о равнодушии, бездуховности и меркантильности современной молодежи, молодой и совершенно независимый человек снимает кино, о том, в какой беде оказался целый миллион его соотечественников, как эта беда угрожает другим миллионам граждан России, и рассуждает о том, что с этим нужно срочно что-то делать.

Удивительное прекраснодушие и наивность» и т.п. https://www.kp.ru/daily/27092.5/4165081/

Сам Мардан млеет от прекраснодушия и наивности Дудя!

Я как чувствовал. Ну, если Мардан за, то я, естественно, против.