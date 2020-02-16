Лера Кудрявцева перестала прятать уменьшившуюся после удаления имплантов грудь

16.02.2020, 23:21, Разное

Лера Кудрявцева после операции по удалению имплантов из груди предпочитала носить просторные вещи, чтобы скрыть изменения фигуры. Недавно телезвезда провела с Сергеем Лазаревым «Песню года» в Германии, облачившись в платье, подчеркнувшее отсутствие большого бюста.

Поклонники заметили, что теперь грудь Кудрявцевой выглядит «скромно», если сравнивать с былыми формами. По мнению большинства фанатов, фигура знаменитости после удаления имплантов хуже не стала, а сама она выглядит помолодевшей.

Доволен изменившейся внешностью телеведущей и ее муж Игорь Макаров. Недавно Кудрявцева призналась, что супругу нравится новая грудь, а она переживала, как будет чувствовать себя, ведь 15 лет ходила с большим бюстом.



Экс-возлюбленный Кудрявцевой Сергей Лазарев тоже обрадовался такому преображению. Еще посещая «бывшую» в больнице, певец признался, что ему никогда не нравился ее силиконовый бюст.