Трамп на лимузине «Зверь» открыл гонки NASCAR

16.02.2020, 23:12, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп в Дейтона-Бич открыл гонки NASCAR, проехав по трассе на своем лимузине «The Beast» («Зверь»), сообщил пул Белого дома.

Вместе с лимузином двигались машины сопровождения. Они проехали четверть круга, передает РИА «Новости».

Трамп назвал собравшихся зрителей патриотами. Гонки NASCAR он считает истинной славой США. 

Президенты США Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, Рональд Рейган также посещали эти гонки.

Гонка Daytona 500 проводится с 1959 года. Она считается одной из самых важных и престижных в NASCAR.



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