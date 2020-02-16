Коронавирус 2019-nCoV. Жителям китайской провинции Хубэй запретили ездить на личных авто

16.02.2020, 23:06, Новости дня

Власти Китая запретили пользоваться личным транспортом жителям провинции Хубэй, где зафиксирована самая высокая смертность от коронавируса 2019-nCoV. Об этом 16 февраля сообщает ВВС.

Запрет, который введен на неопределенное время, стал частью новых жестких ограничений, введенных в провинции.

Людям также рекомендовали не выходить из дома без особой надобности. Один человек из каждого домохозяйства получит разрешение раз в три дня выходить за самыми необходимыми покупками.

Вход в многоэтажках оставят открыт лишь один, его будут охранять, чтобы не зашли чужие.

При этом в Хубэй останутся закрытыми все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов, отелей и больниц.

Ограничения касаются порядка 60 млн человек.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, находящемся в провинции Хубэй.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным на 24.00 15 февраля, в Китае от заболевания, вызванного коронавирусом, скончалось 1596 человек, общее количество заболевших достигло 68,5 тыс. За пределами Китая по данным на 15 февраля зафиксировано 526 случаев инфицирования, умерли три человека – в Японии, на Филиппинах и во Франции.

Болезнь, которую вызывает коронавирус, назвали COVID-19.